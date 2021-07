Amerika entdeckt Patrick Teichmann und sein Rekordgemüse aus Pößneck

Pößneck. Der Pößnecker Riesengemüsezüchter wird mit seinem Rekord in die Hall of Fame aufgenommen.

Riesengemüsezüchter Patrick Teichmann aus Pößneck kommt jetzt auch in den USA zu Ehren. Nachdem er 2020 den Weltrekord für die ,,meisten in einem Garten kultivierten Riesengemüsesorten“ bestätigt bekam, soll er in die Hall of Fame (deutsch: Ruhmeshalle) der World Record Academy aus Miami im US-Bundesstaat Florida aufgenommen werden.

Erst einmal hat ihm die amerikanische Weltrekordzertifizierungsorganisation einen schönen Pokal für seine Trophäensammlung zukommen lassen. Der 28-Jährige feiert heute übrigens sein zehnjähriges Jubiläum als Riesengemüsezüchter.