Analoge Umwelt, digitale Welt

Marcus Cislak über Breitband an den Schulen

In unserer medienüberfrachteten Welt kann man nicht früh genug anfangen, unseren Kindern beizubringen, wie man vernünftig und verantwortungsbewusst mit dem Internet umgeht. Denn das WWW ist nicht mehr wegzudenken. Wir benutzen es beinahe rund um die Uhr. Selbst diese Zeilen, lieber Leser, entstanden in einem Programm, dass nur mit Hilfe des weltweiten Netzes funktioniert. Deshalb ist es um so wichtiger, dass dieses oftmals lebensbestimmende Werkzeug auch unseren Schülern adäquat zugänglich gemacht wird.