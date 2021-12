Andere Symptome

Über Dummheiten und Chancen in der Krise

Ein alkoholisiertes elfjähriges Mädchen wird unterkühlt bei Temperaturen um Null Grad an der Pößnecker Altenburg aufgegriffen. Mutmaßlich waren andere Jugendliche gleichen Alters involviert, die ihr Getränke gereicht haben sollen.

Uwe Oldenburg kam mitten in die Szenerie, sorgte sich um die Gesundheit des Mädchens. Auch wenn die Polizeisprecherin keine derartigen Details nannte, es ist sehr wahrscheinlich. Man könnte die Situation, nachmittags 15 Uhr, auch als Corona-Symptomatik bezeichnen. Klar, Dummheiten wurden schon immer gemacht. Aber haben sich Kinder dieses Alters nicht in der Schule zu befinden?

Vielleicht übertreibe ich und zitiere Uwe Oldenburg, wenn er von einer verlorenen (Corona-) Generation spricht. Aber Krisen sind für uns Mittdreißiger und jünger nichts Neues. Wir leben mit dem Horror des Alltagswahnsinns, einem Überangebot an Informationen. Und doch kann ich es mir nur schwerlich vorstellen, mitten in der Pubertät in diesen Tagen aufzuwachsen.

Orientierungslos. Gelangweilt. Egozentrisch. Sozialkalt. Es ist düster. Aber erwächst nicht auch aus Krisen, Frust, Angst und Ärger Neues und Kreatives? Ich weigere mich, pessimistisch zu sein. Die freien Kapazitäten der Jugend müssen in andere Bahnen gelenkt werden. Ich hoffe, es war den Altenburg-Jugendlichen eine Lehre.