Andreas-Gabalier-Double rockt den Oppurger Schlosspark

Oppurg. Was vor der imposanten Schlosskulisse demnächst stattfinden soll.

Das Sommerfest der CDU Saale-Orla wird am 26. August das zweite Jahr in Folge auf dem Gelände des Schlosses Oppurg gefeiert. An dem Samstagabend ab 18 Uhr sei neben einem ansprechenden kulinarischen Angebot mit Live-Musik von Kevin, des deutschen Andreas-Gabalier-Doubles Nr. 1, zu rechnen. Der Eintritt ist frei.

Große Reden sollen nicht geschwungen werden. Vielmehr stünden für die CDU-Mitglieder und -Sympathisanten das gesellige Beisammensein und die lockere Kontaktpflege im Vordergrund. Für Fragen und den gepflegten Gedankenaustausch werde voraussichtlich der Chef der Thüringer CDU, Mario Voigt, zur Verfügung stehen.