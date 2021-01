Anliegen rund um die Schwangerschaft werden in Pößneck und Schleiz nun auch per Video geklärt

Wo finde ich eine passende Hebamme? Wie beantrage ich Eltern- und Kindergeld? Wie erkenne ich eine Vaterschaft an? – nur einige Fragen, die werdende Mütter und Väter umtreibt. Antworten zu diesen Anliegen können die Mitarbeiterinnen in den Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen in Pößneck und Schleiz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) geben.

Wird üblicherweise den Ratsuchenden in persönlichen Gesprächen weitergeholfen, hat sich dies durch die Corona-Pandemie geändert. Sowohl während des ersten Lockdowns im März sowie mit der erneuten Schließung seit Dezember war und ist kein Vor-Ort-Termin möglich, um in der Beratungsstelle Auskunft zu den Themen Schwangerschaft und Geburt zu erhalten oder auch die Schwangerschaftskonfliktberatung in Anspruch zu nehmen.

„Wir haben während des ersten Lockdowns im Frühjahr viel auf telefonischem Weg geholfen. Von den Ratsuchenden haben mein Team und ich allerdings den Hinweis bekommen, dass der Kontakt von Angesicht zu Angesicht fehlt und sie diesen irgendwie gerne hätten“, erzählt Beratungsstellen-Leiterin Susan Walter. Daher habe man überlegt, welche Alternative noch zur telefonischen Beratung ermöglicht werden könnte. „Eine Kollegin hatte dann erwähnt, dass es die Möglichkeit der Videoberatung gibt. Da ich neuen Dingen gegenüber sehr aufgeschlossen bin und da keine Berührungsängste habe, haben wir versucht, so ein Angebot so schnell wie möglich in die Tat umzusetzen“, berichtet Susan Walter.

So wurden Gelder über einen Fördermitteltopf des Landes Thüringen beantragt, um die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Dazu wurden unter anderem neue Laptops gekauft. 80 Prozent der Mittel wurden vom Freistaat gestellt, die verbleibenden 20 Prozent der benötigten Gelder wurden vom Träger, dem DRK, übernommen.

Über Ärzteportal wird Kontakt zu Ratsuchenden aufgenommen

Doch nicht nur die passende Technik war für die Videoberatung nötig, sondern es musste auch eine Plattform gefunden werden, über welche diese angeboten werden kann. Dazu wurden verschiedene Dienste geprüft, letztlich entschied man sich, ein Ärzteportal zu nutzen. „Darüber ist es sehr einfach und datenschutzkonform möglich, in Kontakt zu treten“, sagt Susan Walter.

Wer die Sprechstunde in dieser Form nutzen möchte, kann sich telefonisch bei den Beratungsstellen in Pößneck und Schleiz mit seinem Anliegen melden und einen Termin auf diesem Weg vereinbaren. „Per E-Mail bekommen die Ratsuchenden dann einen Link zugeschickt, auf den am entsprechenden Tag nur geklickt werden muss. Die automatische Zuschaltung erfolgt dann“, erläutert die Beratungsstellen-Leiterin weiter. Eine Anmeldung und die Angabe von persönlichen Daten sei nicht notwendig, ebenso müsse nicht erst ein Programm heruntergeladen werden. Die für die Beratung benötigten Unterlagen, etwa der Behördenwegweiser, würden den Ratsuchenden vor dem Termin per E-Mail zugesendet.

„Es ist wirklich toll, dass das so einfach funktioniert. Bisher haben wir sehr viel positive Rückmeldung zu diesem Angebot bekommen. Wir müssen zwar am Anfang immer erst mal am Telefon ein bisschen die Unsicherheit nehmen, aber wenn diese erste Hemmschwelle genommen wurde, waren alle sehr zufrieden. Auch wir Mitarbeiter kommen mit der Videoberatung gut zurecht und denken, dass das in Zeiten von Corona eine gute Variante ist“, sagt Susan Walter und ergänzt: „Wer die technischen Voraussetzungen nicht hat, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, dann ist das auch kein Problem. Wir helfen natürlich auch weiterhin auf telefonischem Weg.“

Die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen im Saale-Orla-Kreis des Deutschen Roten Kreuzes sind wie folgt zu erreichen:

In Pößneck telefonisch unter 03647/45 91 20 und per E-Mail an schwangerenberatung-pn@drk-sok.de

In Schleiz unter der Telefonnummer 03663/4 08 88 28 und per E-Mail an beratung@drk-sok.de