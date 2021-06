Antje Horn tritt bei Lesekonzert im Neustädter Stadtpark auf

Neustadt. Bei der Veranstaltung „Lyrik im Garten“ liest die Jenaerin Antje Horn am 4. Juli in Neustadt. Oliver Räumelt begleitet sie musikalisch am Akkordeon.

Zu einem Lesekonzert mit Antje Horn wird am Sonntag, 4. Juli, um 15 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lyrik im Garten“ in den Rosengarten des Neustädter Stadtparks eingeladen. Die Jenaerin wird mit ihrem Programm „Erstens wächst es anders – zweitens als man denkt“ zu Gast sein. Mit diesem erzählt sie von zauberhaften Apfelbäumen, merkwürdigen Pilzen, weit gereisten Samenkörnern und davon, dass der Morgen oft klüger als der Abend ist.

„Antje Horn liest nicht vor, sie erzählt frei, mit Händen und Füßen. Seit einigen Jahren leiht sie Märchen und Geschichten aus aller Welt ihre Stimme. Warum? Märchen und Geschichten sind stets auf Wanderschaft. Sie überwinden Ländergrenzen und Weltmeere, oft wird Gewohntes auf den Kopf gestellt, das Sanfte besiegt das Harte, Unmögliches wird Wirklichkeit, Uraltes und gerade Entstehendes verbinden sich während des Erzählens. Antje Horn reist mit dem Publikum durch ferne Länder und innere Welten“, so die Veranstaltungsankündigung.

Begleitet wird die Jenaerin bei ihrem Lesekonzert im Stadtpark von Oliver Räumelt am Akkordeon. Konzerte führten ihn unter anderem nach Ungarn, Spanien, Frankreich, Österreich, Weißrussland, Russland, Kanada und in die USA. Er leitet die Formation „CelinaTango“ und spielt seit 2011 mit „Christa Platzer & Band“.

„Bei Kaffee und Kuchen kann jeder Lyrik-Fan und Freund des geselligen Sonntagnachmittags auf seine Kosten kommen.“, heißt es abschließend. Das Lesekonzert ist eine kostenfreie Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Lesezeichen e.V.

Um eine Anmeldung zur Veranstaltung wird aufgrund der begrenzten Plätze gebeten. Diese ist möglich in der Touristinformation im Lutherhaus, in der Stadtbibliothek, unter Telefon 036481/ 8 51 21 oder per E-Mail an touristinfo@neustadtanderorla.de.