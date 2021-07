Arbeiten von Marianne Knüpfer und Brit Heide im Triptiser Stadtmuseum

Triptis. Am Sonntag wird das Haus Schwandke neueröffnet und lokale Keramikarbeiten können besichtigt werden.

Die Neueröffnung des Triptiser Stadtmuseums wird am Sonntag, 11. Juli, mit einer Sonderausstellung gefeiert, in deren Mittelpunkt zwei Triptiser Künstlerinnen, zugleich Mutter und Tochter, stehen: Marianne Knüpfer und Brit Heide. Die Keramikerinnen stellen neue Arbeiten mit dem Leitmotiv „Weiß. Schwarz und Weiß.“ vor, was schon mal ein Hinweis darauf ist, mit welchen Kontrasten sie ihr Publikum ansprechen. Dieses ist am Sonntag ab 16 Uhr willkommen.

Eröffnet wird die Doppelschau mit geladenen Gästen bereits am Vormittag. Aus Gründen des Infektionsschutzes sei man gezwungen, die zahlreich erwarteten Besucher in insgesamt drei Staffeln zu empfangen, gibt der Triptiser Kulturamts- und Museumsleiter Jan Wißgott zu verstehen.

Ausstellung ist schon lange geplant

Die Ausstellung im Haus Schwandke steht seit fast anderthalb Jahren im Raum. Der erste Eröffnungstermin fiel 2020 der ersten Corona-Welle zum Opfer. In das Werk von Marianne Knüpfer und Brit Heide wird nun die Kulturöffentlichkeitsarbeiterin Ulrike Wetzlar einführen.

Marianne Knüpfer hat sich in jüngererster Zeit der grafischen Gestaltung von Keramikflächen zu. „Durch bestimmte Perspektiven und Reihungen überwindet sie die Flächigkeit einer Gestaltung, erweitert sie in den Raum hinein und erschafft damit eine räumliche Situation, eine dreidimensionale Wirkung“, heißt es vorab.

Brit Heide präsentiert glasierte Keramik in einer Vielfalt an Gestaltungen von der Kanne über die Schale bis zum Krug. Ihr sind eine ausgewogene Form und ein hoher Gebrauchswert ein Anliegen.

Die Sonderausstellung kann bis 12. September besichtigt werden.