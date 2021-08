Einen weiteren Arbeitseinsatz, wie hier schon 2018, veranstalten die Altenburgfreunde am kommenden Samstag, 21. August.

Pößneck. Freiwillige sind eingeladen, am Samstag, 21. August, zu unterstützen.

Am Sonnabend, 21. August, treffen sich die Altenburgfreunde zu einem weiteren Arbeitseinsatz auf der Pößnecker Altenburg. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Garagenkomplex am Ende des Altenburgrings. Freiwillige sollten, wenn möglich, Gartengeräte mitbringen, außerdem an den eigenen Arbeits- und Infektionsschutz denken. Nähere Vorab-Informationen gibt es bei Rolf Bräutigam unter Telefon 03647/42 00 63.