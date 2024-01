Schleiz. Außerparlamentarische Gruppe aus dem Saale-Orla-Kreis zeigt erstmals Gesicht. Etwa 200 Teilnehmer kommen. Die friedliche Demonstration mit vielen Rede- und Musikbeiträgen wird durch zahlreiche AfD-Sympathisanten behindert.

Mit der zentralen Forderung „Kein Landratsamt der AfD“, die auf mehreren Bannern zu lesen war, organisierten Bürger aus dem Saale-Orla-Kreis am Samstagnachmittag eine Kundgebung mit Redebeiträgen und Musik auf dem Schleizer Neumarkt. Die Gruppe „Dorfliebe für alle“ gründete sich vor einigen Wochen, weil man besorgt sei, „dass ein Kandidat außerhalb des demokratischen Spektrums zum Landrat des Saale-Orla-Kreises gewählt werden könnte“, wie es auf der Internetseite heißt.

Michael Pape aus Wurzbach ist der Sprecher der außerparlamentarischen Gruppe. Dass sich auch AfD-Sympathisanten von der etwa zweistündigen Veranstaltung herausgefordert sahen, damit rechneten viele. Darum war ein massives Polizeiaufgebot vor Ort.

Zu Beginn der Kundgebung sammelten sich Dutzende Personen um den Neumarkt, viele von ihnen drückten ihre Ablehnung aus. Sprechchöre mit „Lügner“ oder „Uwe“ erschallten zeitweise. Nach etwa einer Stunde drängte eine Gruppe lautstark aus westlichen Richtung kommend auf den Schleizer Neumarkt. Sie schwank auch AfD-Flaggen. Trommeln erschallten. Die Dorfliebe-Kundgebung musste kurzzeitig unterbrochen werden.

Eine kurze Rangelei zwischen Personen konnte die Polizei schnell entschärfen. Etwa hundert Gegendemonstranten, die man zum Teil von Montagsdemonstrationen aus der Region kennt, standen – getrennt durch viele Polizisten – den rund zweihundert Teilnehmern der angemeldeten Kundgebung gegenüber. Später gab sich nach Aufforderung der Polizei ein Gegendemonstrant als Organisator zu erkennen. Es war ein älterer Herr mit AfD-Flagge. Nach einer halben Stunde, etlichen Zwischenrufen und Trommelschlägen später, löste sich der Gegenprotest auf.

Thüringens Innenminister unterstützt „Dorfliebe“-Aktivisten

Unter anderem hatten auf dem Neumarkt die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Initiative „Omas gegen Rechts“ einen Stand mit Informationsmaterial aufgebaut. Auf der Bühne legte ein DJ Hiphop mit antifaschistischen Inhalten auf. Viele junge Personen aus dem linksalternativen Umfeld, aber auch Familien aus dem Saale-Orla-Kreis waren im Publikum zu finden. Regionale und überregionale Medien dokumentierten das Geschehen.

Eine junge Frau, die „zehn Kilometer von hier weg lebt“, warnte vor „den einfachen Lösungen, die die AfD bietet“, es seien nur Parolen, keine echten Lösungen. Sie wünsche sich einen Landkreis, in dem alle zusammenfinden, keiner ausgeschlossen werde. Ein anderer sprach davon, dass er die Demokratie in der Defensive sehe. Er ist Musiker und sagte: „Der einzige Kampf, den ich sehe, ist der gegen Rücksichtlose. Rücksichtslose sind solche, die nur Macht wollen.“ In einem seiner Lieder rief er der AfD und ihren Anhänger entgegen: „Ihr seid nicht das Volk!“

Der thüringische Innenminister Georg Maier (SPD, Mitte) solidarisiert sich mit den außerparlamentarischen „Dorfliebe“-Aktivisten: der Sprecher der Gruppe, Michael Pape (links), und Silvio Wenzel. © Funke | Marcus Cislak

Daran knüpfte der Sprecher der „Dorfliebe“-Gruppe an. Es sei an der Zeit, Gesicht zu zeigen, Farbe zu bekennen und der „großen gesellschaftlichen, aber schweigenden Mitte eine Stimme zu geben“, so Michael Pape. Und: Bei der Online-Unterschriftensammlung haben bislang 1300 Personen öffentlich sichtbar unterzeichnet.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) lobte den Mut der Unterstützer und Teilnehmer. Viel zu lange habe die Politik die Menschen vernachlässigt, gab Maier zu. Er ermutigte Pape und seine Mitstreitern weiterzumachen, Strukturen aufzubauen, Lücken, die durch politische Versäumnisse entstanden seien, weiter durch derartige Zivilcourage zu füllen.