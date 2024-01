Pößneck. Wieder wurden Busse auf dem Pößnecker Betriebshof angegriffen. An vier Bussen gingen diesmal 30 Scheiben zu Bruch. Vergangenen Donnerstag waren es sechs Busse.

Erneut wurden Omnibusse des regionalen Busunternehmens Kombus in der Nacht zum Sonntag durch bislang unbekannte Täter angegriffen. Auf dem Betriebsgelände in der Pößnecker Naßäckerstraße wurden insgesamt 30 Scheiben an vier Bussen zerstört und diesmal ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro verursacht, wie die Polizei mitteilt. Die Kriminalpolizei Saalfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und am Sonntagmorgen Spuren am Tatort gesichert. Es zeigen sich eindeutige Parallelen zu den Vorkommnissen von vergangenem Donnerstag, so ein Kriminaltechniker vor Ort.