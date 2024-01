Das Gardetreffen im Bergschlösschen in Schlettwein, organisiert vom Carnevalsclub Schlettwein, gilt als Start in die Ostthüringer Faschingssaison nach dem Jahreswechsel. Es sind 24 Vereine und 18 Tanzgruppen am Start, mehr als 300 sind im Saal. Ein großer Spaß! © Funke | Marcus Cislak