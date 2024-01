1.Kleintiermarkt des Jahres 2024 in Triptis Zum Urgestein des gastgebenden Vereins zählt Helmut Weber. Er betreute am Sonnabend den Einlass, bot zugleich auch Kaninchen zum Verkauf an. Mehr als 300 Tiere, von Tauben über Meerschweinchen bis hin zu Kaninchen wurden am Sonnabend in Triptis angeboten. © OTZ | Veit Höntsch