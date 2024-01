Pößneck-Schlettwein. Etwa 100 Tänzer zeigen ihr Können. Eine rauschende Party wird in Pößneck gefeiert

„Den Schlachtruf Schlepp‘sche Quietsch, Quietsch“, antwortet Sarah Lang von der Hirschberger Funkengarde bestens gelaunt auf die Frage, was sie so großartig an dem Carnevalsclub Schlettwein (CCS) und seine Veranstaltungen findet. Denn dieser hat zum 21. Gardetreffen ins Bergschlösschen in den Pößnecker Ortsteil Schlettwein geladen. Und 24 Faschingsvereine aus ganz Ostthüringen sind gekommen, um die mutmaßlich erste närrische Party im neuen Jahr zu feiern. Die Hirschberger hatten zwar dieses Mal keinen Auftritt, aber Ehrensache der Einladung doch zu folgen. Man besucht sich gegenseitig, unterstützt sich und sorgt für ausgelassene Stimmungen in den Sälen. Gern erinnert sich Lang an die „legendäre Schalmeienkapelle“ oder an einen Bus voller Schlettweiner Narren der laut in Hirschberg vorfuhr. Für die Hirschberger Funken schlägt am 10. Februar die große Stunde, denn dann ist erster Gardeabend. „Und zum Faschingsdienstag: 25. Vereinsjahr mit 45 Vereinen“, sagt sie voller Vorfreude.