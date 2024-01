An den Autobahnauffahrten B281/A9 Triptis in Richtung München und Berlin geht nichts mehr. Transportunternehmer aus der Region solidarisieren sich mit den Landwirten. Sie sind bei eisigen Temperaturen gut vorbereitet, mit Heißgetränken, einer mobilen Toilette und Essen. Der Busverkehr im nördlichen Saale-Orla-Kreis ist am Morgen augenscheinlich nicht beeinträchtigt. Berufspendler zeigen viel Geduld und Verständnis für die Anliegen der Bauernschaft. © Funke | Marcus Cislak