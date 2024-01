Wurzbach. Karneval im Hammersaal: In Wurzbach regieren die Narren von Januar bis März und lassen es in diesem Jahr richtig krachen

Die Karnevalsgesellschaft „Grün-Gold“ Wurzbach feiert in diesem Jahr Jubiläum. 66 Jahre wird mittlerweile in Tupfenbach närrisch gefeiert und so lautet dann auch das Motto: „66 Jahre voller Spaß, Tupfenbach gibt richtig Gas“