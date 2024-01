Schleiz. Die Proteste von Bauern, Berufskraftfahrern und Sympathisanten haben sich im Saale-Orla-Kreis besonders auf die Mobilität ausgewirkt.

Verkehrsbehinderungen und viel Verständnis für die Protestierenden – so können die Bauernproteste im Saale-Orla-Kreis von Montag zusammengefasst werden. Entlang der A9 blockierten Landwirte mit ihren Traktoren die Auffahrten im gesamten Landkreis. Die Ausfahrten blieben, wie zugesagt, frei.

„Es wird Zeit, dass etwas unternommen wird, alles wird teurer, jetzt auch noch die Krankenkasse. Die Landwirte haben den Arsch in der Hose und zeigen ihren Frust. Sie sind durch die Ampel-Politik nochmal besonders belastet worden“, sagte Karla Sattler aus Moßbach, die bei den Protestierenden an der Anschlussstelle Dittersdorf stand. Sie ist Sympathisantin der Landwirte und Kraftfahrer, die dort in großer Zahl mit ihren Fahrzeugen und Bannern ihren Protest ausdrückten.

Die Moßbacherin ist selbst von der Landwirtschaft abhängig, arbeitet sie doch in einem fleischverarbeitenden Betrieb in Triptis. „Die Bauern sind die erste Perle der Kette, sie produzieren das Fleisch, was ich verarbeite und die Menschen essen. Wenn wir die Landwirtschaft zu sehr schröpfen, gibt es dieses Essen dann nicht mehr“, verdeutlichte sie.

Belastungen werden immer größer

Aber es ist nicht nur die Landwirtschaftspolitik, die Karla Sattler auf den Plan ruft. Es sei auch die allgemeine finanzielle Belastung der Bevölkerung gepaart mit dem Unverständnis für Ausländer, welche die deutschen Sozialsysteme nutzen würden. „Das bezahlen alles wir, dabei werden die Belastungen immer größer, jetzt gibt es sogar noch eine Plastiksteuer“, gab sie zu verstehen.

Michael Picke, Andreas Schulz und Sophie Picker (von links) beim Detscherbraten an der Anschlussstelle Dittersdorf. © Funkemedien Thüringen | Oliver Nowak

An der Anschlussstelle Dittersdorf fuhren zu Protestbeginn rund 40 Traktoren auf, an der Anschlussstelle Schleiz waren es knapp 80. Ebenfalls zahlreich kamen Landwirte mit ihren Traktoren zur Anschlussstelle Triptis. Ein Passieren der Anschlussstellen war für den Verkehr trotzdem möglich, benötigte aber Zeit, da der normale Verkehr mit Rücksichtnahme im wechselseitigen Begegnungsverkehr an den langen Lastwagenschlangen vorbeifahren musste.

In Pößneck kam der Verkehr auf der Bundesstraße 281 immer mal zum Erliegen, weil sich dort Protestierende am Kreisverkehr niedergelassen hatten und zeitweise den Verkehr aufhielten. Diese Demonstranten gehörten jedoch offensichtlich zur örtlichen Querdenkerbewegung, wovon ihr an einem alten Traktor befestigtes Banner „Wir sind die rote Linie“ zeugte.

Solidarität aus der Bevölkerung: Stefan Winkler (links) aus Tanna brachte heißen Kaffee und Proviant zu den Demonstranten an der Autobahnanschlussstelle Bad Lobenstein. © Funke Medien Thüringen | Peter Hagen

Heißer Kaffee zur Unterstützung

Aus Tanna kam Stefan Winkler bei eisigen minus zehn Grad extra zur Anschlussstelle Bad Lobenstein gefahren, um dort den Protestierenden heißen Kaffee und etwas Proviant zu bringen. „Das Anliegen des Protestes unterstütze ich“, sagte der 68-jährige Rentner, der mal als selbstständiger Dachdecker gearbeitet hatte und daher zu gut weiß, wie schwer inzwischen das Geldverdienen mit ehrlicher Arbeit geworden ist.

Noch viel mehr Menschen müssten deutlich machen, dass die Politik nicht weiter so handeln kann, wie sie es derzeit tut, meinte er. „Da wird uns ein wenig die Rente erhöht und dann nimmt die Inflation alles wieder weg“, stellte Stefan Winkler fest. Jeder brauche nur auf seine Rechnungen für Heizung und Strom zu schauen, diese Entwicklung dürfe so nicht weitergehen.

Landwirt-Azubi Kevin Gregorski, 16 Jahre, vom landwirtschaftlichen Unternehmen „Am Rennsteig“ eG Neundorf. © Funke Medien Thüringen | Peter Hagen

Gegen die ursprünglich beabsichtigten Streichungspläne der Bundesregierung beim Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung stand auch Kevin Gregorski mit auf der Straße. Der 16-Jährige ist Lehrling im zweiten Ausbildungsjahr und macht sich schon lange Gedanken um die Sicherstellung der Ernährung, auch angesichts der Zunahme der Weltbevölkerung.

Man könne heute nicht mehr den Ochsen vor den Pflug spannen und so die Böden bestellen. „Dazu braucht es moderne Technik, die viel Geld kostet“, sagte er, „denn wir müssen in immer kürzerer Zeit immer mehr Erträge schaffen.“ Daher sei es kontraproduktiv, wenn die Regierung für zusätzliche Steuerbelastungen sorgt.

Ihn persönlich reize der Beruf in der Landwirtschaft, weil er dort direkt etwas Gutes für die Menschen leisten könne. Sein Ausbildungsbetrieb, das Landwirtschaftsunternehmen „Am Rennsteig“ eG Neundorf, hatte die Teilnahme an der Protestaktion genehmigt, zu der er mit weiteren Kollegen gekommen war.

Für die freie Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen war jederzeit gesorgt gewesen. © Funke Medien Thüringen | Peter Hagen

Konvoi rollte durch Bad Lobenstein

Ab 6 Uhr war an der Anschlussstelle Bad Lobenstein keine Auffahrt zur Autobahn mehr möglich gewesen, die Abfahrt wurde gewährleistet. Ebenso konnten Fahrzeuge beispielsweise des Rettungsdienstes, von Pflegediensten, medizinische Transporte oder auch Milch-Tanker die Blockadestelle ungehindert passieren.

Gegen 8 Uhr hatte sich ab Frössen mit Polizeibegleitung ein Konvoi aus über 30 Fahrzeugen der verschiedensten Betriebe in Richtung Bad Lobenstein in Bewegung gesetzt. Dort wurde eine Runde durch die Kurstadt gefahren und dann ging es wieder zurück zur Autobahn bei Blintendorf.

Um die 30 Fahrzeuge rollten am Vormittag als Protestzug durch Bad Lobenstein. © Funke Medien Thüringen | Peter Hagen

Der Konvoi startete absichtlich erst um 8 Uhr, damit sämtliche Schüler pünktlich beim Unterricht sein konnten. Auf der B 90 stauten sich lediglich einige Lkw. Weil die Ortsdurchfahrt in Gefell für Lastwagen gesperrt ist, trauten sich die Fahrer nicht, über Umwege weiterzufahren. „Außerdem weiß ich nicht, ob ich in Oberfranken auf die Autobahn komme, da bringt mir das dann auch nichts“, meinte ein Lkw-Fahrer. Geplant war, dass ab 18 Uhr wieder auf die Autobahn gefahren werden kann.