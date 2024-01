Blankenberg. Das Musik-Film-Theater in Blankenberg befindet sich in der Winterpause. Im Februar soll mit dem Konzept, das 2023 so gut funktionierte, weitergemacht werden.

Mit welcher Band in diesem Jahr in die neue Saison gestartet wird, steht noch nicht fest. In den kommenden Wochen wird der Verein Musik-Film-Theater Blankenberg aber entscheiden, wie es in diesem Jahr weitergehen soll. Fest steht bisher, dass gegen Ende Februar das erste Konzert im Jahr 2024 ansteht.