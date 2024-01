Heberndorf. Zur Jahreshauptversammlung wurden hochrangige Gäste eingeladen, um auf ein brennendes Problem aufmerksam zu machen.

Die Feuerwehr in Heberndorf hat einige Besonderheiten zu bieten. Erstmalig in Deutschland soll es gewesen sein, dass das Löschfahrzeug über den Verein beschafft worden war. Zur Jahreshauptversammlung am Dreikönigstag konnten nun drei hochrangige Vertreter aus der Politik begrüßt werden. Weil ein Problem akut unter den Nägeln brennt.