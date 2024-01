Triptis. Über einen langen Weg hin zur Barrierefreiheit im Farbenklex in einer Stadt im Saale-Orla-Kreis.

Ein Herzensprojekt, was endlich zum Abschluss kommt, nennt es Farbenklex-Kita-Chefin Franziska Nitsch. Es ist ein Fahrstuhl, nein kein Lift, ein Außengleiter. Sagt sie über den Lernprozess vieler Akteure, um einen barrierefreien Zugang über drei Ebenen zu schaffen.

Für Kinder wie den kleinen Louis aus Triptis ist er gedacht. Der Sechsjährige ist mobil eingeschränkt und hat viel Förderbedarf. Er bekommt in der Kindertagesstätte des Orlataler Diakonievereins seit 2019 eine intensive Betreuung. Der Etagenwechsel war allerdings immer eine Herausforderung für seine Betreuung. In Triptis konnte bislang ein solch besonderes Kind nicht in einer Einrichtung betreut werden, die nächste wäre in Pößneck.

Vor drei Jahren kam darum die Idee auf, einen Fahrstuhl ans Gebäude zu setzen. Mit einem unsagbar großen Aufwand hat zu dem Zeitpunkt keiner gerechnet. Zwischenzeitlich drohte das Projekt sogar zu scheitern, die Kosten drohten zu explodieren. Mithilfe von Stiftungen, Stadt und Unternehmen konnte man den Außengleiter auf stabile Füße stellen.

Rund 130.000 Euro, schätzt Diakonievereinsvorstand Frederik Thieme ein, hat das Bauprojekt gekostet. Es ist – vereinfacht gesagt – ein stählerner Glaskasten, der an einer Schiene auf- und abfährt. Ein cooles Ding, was die Arbeit mit besonderen Kindern erleichtert, aber nur für sie.

Da kommt der Außengleiter angeschwebt! Cool. © Funke | Marcus Cislak

Louis gefällt es sichtlich. Man kann sagen, er hat sich sofort verliebt. „So richtig dran geglaubt habe ich, ehrlich gesagt, nicht, dass Louis den Fahrstuhl benutzen kann. Ein paar Wochen vielleicht“, sagt Haupt glücklich, „aber Louis darf doch noch eineinhalb Jahre bleiben.“

Eine derart intensive Förderung sei so nur im Kindergarten möglich, ist sie sich sicher. Beim Laufen mache er Fortschritte, was überhaupt noch vor Jahren undenkbar, eine hehrer Wunsch war. Von sozialen Interaktionen mit anderen Kindern berichtet sie. „Das gab es so noch gar nicht.“

Derzeit erarbeitet die Kita-Leitung eine neue Betriebserlaubnis, um integrative Kinder dauerhaft betreuen zu dürfen. Von zwei bis drei Plätzen spricht Nitsch. Neben Louis werden derzeit noch zwei Kinder „mit erhöhtem Förderbedarf“ im Kindergarten betreut.

In Bürgermeister Peter Orosz‘ (Feuerwehr) Grußworten zeigte er sich glücklich über das Ergebnis, es sei eine Investition in die Zukunft der Stadt.