Attraktion Gegacker

Den Streichelzoo von Nicole Puls und Daniel Seidel am Oberen Bahnhof in Pößneck finden nur Eingeweihte. Man vermutet ihn gar nicht im Herzen des verwilderten Geländes. Umso größer ist dann die Überraschung. Ich bin mit Nutztieren am Haus aufgewachsen, habe einst Hühner, Enten, Gänse, Schweine gefüttert, und so ist mir in dem naturgewachsenen Tiergehege unterhalb des Bahnhofs einfach das Herz aufgegangen, als ich plötzlich mitten im Gegacker und Geschnatter stand.

„Wir haben schon einige Fans“, berichtete Nicole Puls über ihr knapp einjähriges Projekt. Neben dem Fuchs, der sich gelegentlich selbst bedient, seien das vor allem Menschen, die etwa Beutel mit trockenem Brot ans Tor oder den Zaun des Gartengrundstücks hängen. Dafür ist die junge Familie sehr dankbar. Und weil wir in hysterischen Zeiten leben, sei sicherheitshalber auch angemerkt, dass das Feder- und Borstenvieh ordnungsgemäß angemeldet ist. Die Deutsche Bahn hatte mehr als zehn Jahre lang versucht, den Oberen Bahnhof samt vernachlässigtem Umfeld loszuwerden. Das gelang Ende 2013 per Versteigerung. Die Stadt greift jetzt ein, weil sich die Hoffnung auf pfiffige Initiativen des privaten Bahnhofsbesitzers nicht erfüllt hat. Der Gedanke, diesen „Bauernhof in der Stadt“ in die kommunale Nachnutzung einzubinden, ist dabei nicht schlecht. Ja es empfiehlt sich sogar, mehr daraus zu machen, etwas im Sinne einer öffentlichen Attraktion.