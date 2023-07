Die beliebten After-Work-Abende am Lutherhaus in Neustadt erleben dieses Jahr eine neue Auflage.

Auch diesen Sommer wieder After-Work-Abende am Lutherhaus in Neustadt

Neustadt. Die in den vergangenen Jahren beliebten lockeren Abende in der Neustädter Innenstadt erleben eine neue Auflage. Los geht’s am 27. Juli.

Die After-Work-Abende am Neustädter Lutherhaus erleben dieses Jahr eine neue Auflage. Zwischen Juli und September werde immer am letzten Donnerstag des Monats zu Musik, Gesprächen und guten Getränken in den Hof eingeladen, heißt es in einer Ankündigung. Den Auftakt macht der Donnerstag, 27. Juli. Ab 18 Uhr heißt das Motto dann „Entspannen und Genießen“, mit Livemusik von Doppelklang. Der Eintritt ist frei, so wie an allen After-Work-Abenden.