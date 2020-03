Auch Kinder im Orlatal haben Fragen zu Corona

Nicht nur für die Erwachsenen ist die weiter voranschreitende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus derzeit ein hochbrisantes Thema. Die Landesregierung hat am Freitag festgelegt, dass ab kommender Woche die Schulen und Kindergärten des Freistaates bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben. Für Eltern, Schüler und Kita-Kinder bedeutet das einen großen Einschnitt in den Alltag und darüber hinaus.

Erwachsene und Jugendliche sind in der Lage, die Hintergründe zu verstehen und das Ganze sinnhaft einzuordnen. Bei den Kleinsten ist hingegen eine kindgerechte Vermittlung von besonderer Bedeutung, erläutert Frederik Thieme, Bereichsleiter Kindertagesstätten des Diakonievereins Orlatal. Denn selbst noch recht kleine Kinder nehmen die außergewöhnliche Entwicklung dieser Tage wahr, bemerken vielleicht die Besorgnis bei manchem Elternteil oder hören im Radio bei den Nachrichten mit.

In der Kindertagesstätte „Räuberhöhle“ im Neustädter Ortsteil Strößwitz etwa war das Coronavirus in den vergangenen Tagen auch in den Gesprächen mit den Kindern Thema. „Wir haben ihnen erklärt, dass es Krankheitskeime gibt. Wir vermitteln aber auch, dass es im Körper so etwas wie kleine Soldaten gibt, die versuchen, uns vor den Krankheiten zu schützen“, erläutert Simone Opitz, die Leiterin der Räuberhöhle einen Ansatz, den Knirpsen Grundlegendes zu Infektionen und zum Immunsystem zu beschreiben. Die größeren Kinder, etwa die Schulanfänger, hätten das pädagogische Personal auch direkt angesprochen: „Es gibt sowas, das heißt Corona, stimmt’s?“

Kinder haben auch Angst um Angehörige

Auch im Pößnecker Awo-Kindergarten Kinderland lernen die Kinder etwas über Krankheiten und richtige Verhaltensweisen. Hier eine Aufnahme von der Einweihungsfeier des neuen Gebäudeflügels. Foto: Martin Schöne

Die Erzieherinnen hätten sich entsprechend vorbereitet, um auf die Fragen reagieren zu können und zum Beispiel die Verbreitung eines Virus kindgerecht zu erklären. „Wir haben den Kindern beschrieben, dass es über die Luft übertragen werden kann, etwa durch Spucken oder wenn die Kleinen mit dem Mund Motorengeräusche nachmachen. Das machen sie sehr gern und prusten dann mit den Lippen“, nennt Simone Opitz Beispiele.

Eingehend geübt wurde in der Räuberhöhle auch das In-die-Armbeuge-Niesen und -Husten sowie intensives Händewaschen. „Wir sind eine kleine Einrichtung, da gucken sich die Kleinen auch ganz viel von den Großen ab und wollen das genauso gut machen“, so Opitz weiter.

Die Kinder würden angesichts der Situation aber auch Sorgen äußern, zum Beispiel, dass einem Angehörigen etwas passieren könnte. Simone Opitz: „Da fragt ein Kind auch mal, ob es sein kann, dass seine Mutti stirbt.“ Ganz oft komme auch eine Frage, die kaum zu beantworten sei: Warum gibt es das Virus?

Nasenputz-Training in Pößneck

Auch im Pößnecker Awo-Kindergarten „Kinderland“ haben die Erzieherinnen mit den Kindern besprochen, dass es kranke Menschen gibt und man sich leicht anstecken kann. „Wir haben keine Panik gemacht, sondern nur erklärt“, sagt eine langjährige Erzieherin des Hauses.

Vom Träger sei Anschauungsmaterial gekommen und gemeinsam habe man viel trainiert, zum Beispiel das richtige Nase-Putzen und Händewaschen. „Die Kinder sind dafür sehr empfänglich. Wir arbeiten sehr viel mit Lob, das ist empfehlenswert, weil die anderen es dann denen nachmachen, die es gut können, weil sie auch gelobt werden wollen“, erläutert die Erzieherin ihre Arbeit in einer Gruppe mit Kindern bis zu 3 Jahren.

Während in den Einrichtungen und bei den Trägern schon seit Tagen Vorkehrungen für den Ernstfall laufen, wird es nun auch an den Erziehern sein, den Kindern zu erklären, dass der Kindergarten einige Zeit geschlossen bleiben muss.