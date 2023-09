Auf Burg Ranis wird das Thüringer Märchen- und Sagenfest 2023 eröffnet

Ranis. Eintrittsfreies Sonntagsnachmittagsprogramm mit Geschichten für Jung und Alt sowie kleinem Ritterlager.

In Ranis wird am Sonntag, 10. September, das diesjährige Thüringer Märchen- und Sagenfest eröffnet. Das 14.30 Uhr beginnende Programm mit Geschichten aus aller Welt für Jung und Alt bestreiten die Erzähler Andreas vom Rothenbarth, Maria Carmela Marinelli, Hansi von Märchenborn und Janko Lehmann. Der Nachmittag mit dem Motto „Eine Welt, viele Geschichten“ wird von Desiree Meinhardt am Dudelsack musikalisch begleitet. Die Burgfreunde Ranis empfangen die Sonntagnachmittagsgäste mit einem kleinen Ritterlager.

Willkommen sind insbesondere Familien mit Kindern ab vier Jahren. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung des Vereines Lese-Zeichen und der Stadt Ranis sowie der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten sei auch dank der Unterstützung durch großzügige Partner sowohl für die Kinder als auch die erwachsenen Besucher frei.

Lesungen, Theater, Mitmachprogramme

Anliegen des Märchen- und Sagenfestes sei es, „die Tradition des freien Erzählens und die damit verbundene Kultur des Zuhörens“ zu pflegen, so der Verein Lese-Zeichen. Zudem soll für das Märchen als „traditionelles Bildungs- und Kulturgut“ geworben werden.

Der Märchenerzähler Andreas vom Rothenbarth. Foto: Michael Keller

Dem Auftakt folgen etliche Veranstaltungen im Freistaat. Neben öffentlichen Lesungen und welchen in Schulen werden auch Musical-Aufführungen und Mitmachprogramme für Kinder und Familien vorbereitet. Im Rahmen des Festivals wird in diesem Jahr wieder der 2001 eingeführte Thüringer Märchen- und Sagenpreis verliehen.

Unabhängig vom Märchen- und Sagenfest präsentiert sich die Burg Ranis am Sonntag als offenes Denkmal. Der lange Kunst- und Kulturtag auf der Veste wird um 10 Uhr mit der Verleihung des regionalen Dietrich-von-Breitenbuch-Preis für Schülerkunst eröffnet.