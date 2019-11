Auf dem Weg zur Feuerwache

Jeder Autofahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, kurzum jeder Verkehrsteilnehmer weiß, dass er stets wachsam sein muss. Das gilt umso mehr, wenn außergewöhnliche Ereignisse wie Brände, Unfälle oder Rettungen Hilfskräfte auf den Plan rufen. Ihnen werden im Notfall bestimmte Rechte eingeräumt, die sonst als regelwidrig gelten würden. Das Überfahren von roten Ampeln, Geschwindigkeitsübertretungen oder das Einfahren in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung sind typische Beispiele. Denn jede Sekunde zählt, wenn Leib und Leben in Gefahr sind. Allerdings sind auch diejenigen, die für unsere Sicherheit sorgen, angehalten, sich selbst und Dritte nicht in Gefahr zu bringen, wenn sie helfen wollen.

Doch es gibt auch Strittiges, wie es ein Fall aus diesen Tagen zeigt. Freiwillige Brandbekämpfer fahren nach deren Alarmierung in der Regel mit ihren privaten Fahrzeugen zum Feuerwehrgerätehaus, um dort in die Einsatzfahrzeuge zu steigen. Auf dem Weg dorthin sind sie eigentlich ganz normale Verkehrsteilnehmer. Für sie gilt, bis sie in den Feuerwehrautos sitzen, die Straßenverkehrsordnung (StVO). Im Eifer des Einsatzes würden jedoch manchmal übermotivierte Feuerwehrmänner auch entgegen der Einbahnstraße Ernst-Thälmann-Straße zum Gerätehaus fahren, bestätigt der Pößnecker Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel. „Das muss nicht sein“, sagt er. Es schwingt allerdings eine gewisse Duldung mit. Er sei da zwiegespalten, stellt aber klar, dass weder andere Verkehrsteilnehmer gefährdet noch genötigt werden dürfen. Das müsse von Fall zu Fall entschieden werden.

Feuerwehr. Foto: Marcus Cislak

Auch die Polizei duldet das Verhalten von Feuerwehrleuten in solchen Fällen. Auf dem Weg zum Feuerwehrgerätehaus werden ihnen schon Sonderrechte eingeräumt, so Liane Funke, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Saale-Orla Schleiz. Sie verweist auf § 35 der StVO. Dort heißt es: „Die Sonderrechte dürfen nur unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgeübt werden“. Die Polizei schließt aber in dem Fall aus, dass Einsatzkräfte auch Gebrauch von § 38 der StVO machen dürfen. Das heißt, sie haben kein sogenanntes Wegerecht. Das wird nur eingeräumt, wenn Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr beim Ernstfall Signalleuchten und Martinshorn einschalten. Dann haben andere Verkehrsteilnehmer den Weg frei zumachen.

Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Ina Papmeyer-Wohlfarth, Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Saale-Orla. „In der StVO § 35 steht Feuerwehr und nicht Feuerwehrfahrzeug, dass heißt, es schließt alles mit ein, auch den Weg zur Wehr“, findet sie. Die Sonderregelungen für die Einsatzkräfte beginnen schon bei der Alarmierung, egal ob man zu der Zeit im Bett liegt oder auf Arbeit ist. Von da an ticke schon die Uhr, innerhalb von zehn Minuten soll man voll ausgerüstet am Einsatzort sein, da bleibe kaum Zeit. „Dem in Gefahr Befindlichen ist es egal, wie die Helfer her kommen“, sagt sie aus Erfahrung. Mancher würde es allerdings auch übertreiben und verbotene Dinge tun. „Dafür muss er sich allerdings auch verantworten.“

Der Kreisbrandinspektor des Saale-Orla-Kreises, Uwe Tiersch, duldet das Fehlverhalten im Straßenverkehr nicht. Verursachen Feuerwehrleute einen Unfall auf dem Weg zum Gerätehaus durch pflichtwidriges Fahren, können sie genauso haftbar gemacht werden wie jeder andere Verkehrsteilnehmer in der gleichen Situation. Und doch: „Die Gerichte haben dazu unterschiedliche Rechtsauffassungen“, so Tiersch. Während die einen Richter den Einsatzkräften die Sonderrechte zugestehen, berufen sich andere auf die Straßenverkehrsordnung, die unter § 35 nichts darüber aussage, ob Einsatzkräfte auf dem Weg zur Wehr diese Sonderrechte ausüben dürfen. Deshalb sagt Tiersch seinen Kameraden: „Haltet euch an die Verkehrsregeln!“ Denn für andere Verkehrsteilnehmer ist nicht zweifelsfrei erkennbar, dass die Einsatzkräfte in ihren Privatfahrzeugen zum Gerätehaus fahren, weil ein Notfall vorliegt.

Da bringe es auch nichts, wenn sogenannte Kojak-Leuchten an oder Schilder auf oder in den Fahrzeugen angebracht sind, die anzeigen sollen, dass man sich im Einsatz befindet. Denn das schütze nicht vor einer Strafe. Und: „Das Führen der Leuchte ohne Genehmigung ist illegal“, weiß der Kreisbrandinspektor. Man könne zwar diese beantragen, er halte es aber für sehr unwahrscheinlich, dass man dafür eine Erlaubnis erhalte.

Es bringe den Feuerwehrleuten nichts, wenn sie auf dem Weg zu einem Notfall selbst einen Notfall produzieren. Tiersch: „Die Rechtslage ist da eindeutig. Es gibt da keine Ausnahmen.“ Regelmäßig werden die Feuerwehrleute in Schulungen und Seminaren darauf hingewiesen, dass sie sich an die Regeln zu halten haben.