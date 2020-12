Auf der Kuschelburg kann es nur eng zugehen

Für den Geschmack von Katrin Wehrstedt und Desiree Meinhardt war es in diesem Jahr zu ruhig auf Burg Ranis. Normalerweise sind die beiden Frauen und die übrigen Burgfreunde nämlich gefühlt jede Woche in den historischen Gemäuern unterwegs - doch 2020 war auch bei ihnen alles anders.

Zu Beginn des Jahres stand der Plan wie immer: feste Termine im Kalender sind der Ostersamstag, die Kinderritterspiele rund um den Kindertag im Juni, der Tag des offenen Denkmals und der Weihnachtsmarkt. Dann kam der erste Lockdown. "Das war mit Herzschmerz verbunden, denn die Ostergeschichte, die wir in diesem Jahr spielen wollten, war schon fertig, die Rollen waren verteilt", sagt Katrin Wehrstedt. Gleichermaßen mussten die Kinderritterspiele und der Weihnachtsmarkt abgesagt werden.

"Als wir uns im Spätherbst noch einmal treffen durften, waren wir uns alle einig, dass der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden wird", erzählt sie weiter. Denn egal wie, mit den Voraussetzungen, die wegen der Corona-Regeln geschaffen werden müssten, wäre die Veranstaltung einfach nicht die geworden, die die Besucher gewohnt sind. "Die Leute rücken hier unweigerlich aufeinander, sie müssen Nähe haben dürfen", findet Katrin Wehrstedt und ergänzt mit einem Schmunzeln: "Anders geht es auf unserer Kuschelburg nicht."

Eine kleine Chance haben die Burgfreunde dann aber doch gehabt. "Der Tag des offenen Denkmals im September durfte stattfinden", erzählt Desiree Meinhardt. Die Veranstaltung, die in Kooperation mit dem Lesezeichen e.V. und dem Museum Burg Ranis ausgerichtet wird, hatte in diesem Jahr im Freien stattgefunden und der Besucherstrom habe sich auch diesmal über den ganzen Tag verteilt. Die Burgfreunde waren für die Versorgung und eine "Ritterecke" verantwortlich. "Das Wetter hat gut mitgespielt und die Besucher haben sich an das Hygienekonzept gehalten", resümiert Desiree Meinhardt.

Sie seien sichtlich dankbar gewesen, dass etwas Buntes zu erleben gewesen sei, lautet die Einschätzung der Burgfreunde. Ein weiteres Standbein hat der Verein sich außerdem mit Führungen geschaffen, die drei Mitglieder im Außenbereich der Burg anbieten. Diese seien aber 2020 auch nur vereinzelt gebucht worden. Und auch das Angebot, Hochzeiten, die auf der Burg stattfinden, zu begleiten, war in diesem Jahr nicht gefragt gewesen.

"Wir sind für die Menschen, die uns buchen, natürlich Fremde und wenn die Teilnehmerzahl der Hochzeit eh schon begrenzt ist, werden wir nicht noch zusätzlich angefragt", vermutet Katrin Wehrstedt. In normalen Jahren seien die Reaktionen aber durchweg positiv. "Die Paare entscheiden, inwieweit sie uns einbinden wollen und die Gäste, die ja von überall her kommen, sind immer angetan", erzählt sie weiter. In historischer Gewandung übernehmen die Burgfreunde beispielsweise die Begrüßung oder den Sektempfang.

Neben all dem fehlt den Burgfreunden aber vorrangig die Geselligkeit des Zusammenseins. "Wir stehen regelmäßig über WhatsApp in Kontakt, aber das ist natürlich kein Ersatz", findet Katrin Wehrstedt und Desiree Meinhardt ergänzt: "Bei uns geht es sehr familiär zu. Wir müssen jedenfalls keine Sorge haben, dass jemand nicht wiederkommt, weil wir jetzt eine so lange Zwangspause machen müssen."

So sei es auch sehr bedauerlich gewesen, dass die Jahreshauptversammlung des Förderkreises Burg Ranis hatte ausfallen müssen, zu dem die Burgfreunde gehören. Denn dort kämen eben auch die zusammen, die sonst nicht aktiv beteiligt, sondern einfach nur Sympathisanten seien - was stets eine illustre Runde ergäbe.

Aber die Vereinsmitglieder stecken den Kopf ganz und gar nicht in den Sand. Die Planungen für das kommende Jahr sind bereits angelaufen. "Was Ostern betrifft, sind wir noch etwas vorsichtig", schränkt Katrin Wehrstedt ein. Aber für die Kinderritterspiele, die 2021 im 3. Juli stattfinden sollen, sind sie guter Dinge. Und natürlich für den Weihnachtsmarkt, der traditionell am zweiten Adventswochenende stattfindet. Dem allen voran steht natürlich ein Wiedersehen der Burgfreunde - und das, da sind sich die Desiree Meinhardt und Katrin Wehrstedt sicher, wird ein Fest.