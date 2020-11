In Neustadt ist der Vogel los – oder genauer gesagt der Papagei. Denn Familie Jablonska-Pitrus hat vier Amazonenpapageien, die frei fliegen dürfen. Mittlerweile sind sie keine Unbekannten mehr in der Orlastadt und erfreuen Klein und Groß gleichermaßen, wenn sie draußen unterwegs sind.

Die Liebe zu Papageien entstand eher zufällig. Vor einigen Jahren fand Richard Pitrus’ Sohn einen wohl entflogenen Papagei im Neustädter Schlosspark und brachte ihn mit nach Hause. Die Familie nahm sich des Vogels an und pflegte ihn, dennoch verstarb er leider einige Wochen später. „Mein Sohn hat dann schrecklich geweint und wollte unbedingt wieder einen Papagei haben“, erinnert sich Richard Pitrus, der mit seiner Frau außerdem noch drei Töchter hat. Die Eltern hätten den Wunsch des traurigen Kindes nicht ausschlagen können. So zog schließlich 2012 Gelbschulteramazonen-Papagei Greg bei der Familie ein. Zwei Jahre später folgte dann Gelbwangenamazone Berta.

2019 wurde die Papageien-Familie um ein weiteres Mitglied erweitert. Während Greg und Berta aus einer Naturbrut stammen – das heißt, dass diese von Vogeleltern bis zur Selbstständigkeit aufgezogen wurden – ging Richard Pitrus beim dritten Papageien einen anderen Weg. Er kaufte ein Ei, das er in einem Brutkasten hegte und pflegte, bis schließlich ein kleiner Papagei schlüpfte, den er mit der Hand aufzog. Dem kleinen Kerlchen gab er den Namen Jannik. Er bekam noch im selben Jahr mit Janine eine Gefährtin, welche die Amazonenpapageien-Bande der Familie Jablonska-Pitrus komplettierte.

Ein gerngesehener Gast

Richard Pitrus entschied sich, die Vögel bei schönem Wetter auch außerhalb der vier Wände fliegen zu lassen. In kleinen Schritten gewöhnte er sie daran, an der frischen Luft ihre Runden in einem Umkreis von etwa zwei Kilometern zu drehen und nach Hause zurückzukehren. Während Greg, Berta und Janine Abstand halten, ist Jannik durch die Handaufzucht Menschen gegenüber aufgeschlossen. „Er ist neugierig wie ein Kind“, sagt Richard Pitrus und lacht. So habe er beispielsweise mit dem Nachbarn das „Auto repariert“. Auch schaue er gerne einmal auf dem wenige Meter entfernten Sportplatz Rote Erde vorbei.

Jannik erfreute kürzlich bei einem seiner Ausflüge Markus Bär und seinen zweijährigen Sohn Leon. Foto: Marcus Cislak

Dass er dort gerne das Treiben beobachtet und Kontakt zu den Menschen sucht, davon kann auch Anke Korn berichten. „Jannik ist gerne in Gesellschaft. Er besucht unsere Gaststätte und schaut beim Training der Kinder zu. Wir freuen uns immer, wenn wir zusammensitzen und Jannik vorbeikommt. Er ist ein gerngesehener Gast“, erzählt sie. Jene, die Jannik noch nicht kennen würden, seien häufig erst einmal erstaunt, wenn der Papagei angeflattert kommt. „Ich erkläre dann immer, dass das nichts Außergewöhnliches ist. Jannik gehört in Neustadt einfach dazu“, sagt Anke Korn.

Vor Getränken und Essen wird ebenfalls kein Halt gemacht. „Jannik probiert alles“, berichtet die Wirtin. So wurde auch schon mal am Bier der Gäste genippt oder eine Zigarette in den Schnabel genommen. „Die habe ich ihm aber gleich wieder weggenommen. Da passe ich auf. Nicht, dass er Ärger kriegt, wenn er nach Hause kommt“, sagt Anke Korn. Traurig sei allerdings, dass es derzeit leider nicht zu solchen Begegnungen mit dem gefiederten Freund in der Gaststätte und auf dem Sportplatz kommen kann. „Wir vermissen uns alle dolle, weil wir im Lockdown sitzen“, so Anke Korn.

Nach Weimar mitgenommen

Manchmal wird Jannik seine Zutraulichkeit allerdings auch zum Verhängnis. So berichtet Richard Pitrus etwa von einem Fall, als er den Papagei wieder einmal an einem Nachmittag nach draußen ließ. Jannik machte es sich auf dem Gartenzaun vor dem Haus gemütlich. Eine Frau kam mit einem Kind vorbei. Sie entdeckten den Vogel und wunderten sich, wie dieser dort wohl hingekommen ist. Der einzig logische Schluss für sie war, dass der Papagei ausgebüxt sein muss. Also nahmen sie ihn kurzerhand mit nach Weimar. Dort angekommen, meldeten sie ihren ungewöhnlichen Fund glücklicherweise bei der Polizei, sodass Jannik letztlich wieder bei seinen Besitzern landete.

Dass es nicht ungefährlich ist, seine Papageien im Freien fliegen zu lassen, etwa auch wegen des Straßenverkehrs, weiß Richard Pitrus. „Mein Ziel ist es aber, dass sie in der Natur spielen können. Sie sollen ein gutes Leben haben“, sagt der 59-Jährige. Auch blieben Nachfragen der Neustädter mittlerweile nicht mehr aus, wenn die Vögel draußen mal nicht anzutreffen seien – denn auch sie haben die Papageien in ihr Herz geschlossen.