Auf Wolke sieben wird’s ein bisschen enger: Wo der Thüringer Ortsmeister längst über den Saale-Orla-Kreis hinaus bekannt ist

Neustadt-Molbitz. Wer Thüringer Ortsmeister 2023 ist, hat sich offenbar im Land herumgesprochen. Die Sieger aus Molbitz feiern ihren Erfolg mit einer Dankesparty. Und blicken voraus auf rosige Zeiten.

Zur Feier des Tages gönnt sich Molbitz auch einen Broilerwagen. Schließlich gehe es ja gerade darum, einmal nicht aktiv zu sein, sondern nur zu genießen, sagt Iris Lukes während der Dankesfeier des frischgebackenen Thüringer Ortsmeisters 2023. „Heute sollen alle mal die Füße unter den Tisch stellen können.“ Wohlgemerkt: Im Vordergrund steht bei der Hof- und Scheunenparty das Dankesagen – nicht das Genießen des Sieges im engeren Sinne.

Den möchte man erneut so richtig auskosten, wenn spätestens in der Vorweihnachtszeit jene Falt-Pavillons zum Einsatz kommen, die neben anderen nützlichen Dingen von den 5000 Euro Preisgeld gekauft werden sollen. Sobald die Teile eintreffen, ist der Neustädter Ortsteil um eine weitere, keineswegs nebensächliche Attraktion reicher, hieß es doch in den Bewerbungsunterlagen für den Wettbewerb dieser Tageszeitung doch noch: „Könnte man unser Örtchen durchaus als wunderbar bezeichnen, fehlt uns jedoch für Begegnungen und Feierlichkeiten ein geeignetes Gebäude bzw. Räumlichkeiten.“

Der Molbitzer Erfolg hat sich längst herumgesprochen

Dass Molbitz auch ohne diese „Räumlichkeiten“ so einiges an Wunderbarem beherbergt, hat sich unterdessen spürbar herumgesprochen, und zwar weit über den Saale-Orla-Kreis hinaus. In Hildburghausen sei sie neulich auf ihre Heimat angesprochen worden, erzählt Christin Poser. Ja, genau, jene Christin Poser, die beim Finale im Neustädter Stadtpark vor 600 Zuschauern den „Heißen Draht“ mit ruhiger Hand bezwang – und in dem Geschicklichkeitsspiel sage und schreibe 47 Punkte einheimste. Zum Vergleich: Der Nächstbeste bei den insgesamt fünf Finalisten brachte es auf 23 Punkte. „Du kommst doch aus Molbitz“, sei jedenfalls der Tenor in Hildburghausen gewesen, sagt Poser. Aus dem Ortsmeister-Dorf.

Und so auch: Das ganze Dorf jubelt über den Titel Thüringer Ortsmeister 2023. Foto: Christian Schneebeck

So schnell kann’s gehen. Dass aus dem Last-Minute-Bewerber Molbitz, der seine Unterlagen knapp vor Ende der Frist einreichte, binnen 49 Tagen ein ruhmreicher Gewinner wurde, sei vielen aktiven Unterstützern aus dem Ort zu verdanken und außerdem so manchen anderswo in Neustadt, betont Iris Lukes. Dort herrschten ebenfalls Stolz und Begeisterung ob des Molbser Erfolges, wie Bürgermeister Ralf Weiße in seine kleinen Ansprache zur Dankesfeier berichtet. Apropos: Wie sieht es aus mit dem Stolz in Molbitz selbst? „Wir Molbser sind schon immer stolz auf unsere Heimat“, antwortet Christin Poser.

Vorjahres-Ortsmeister schickt Grüße und Erfahrungen nach Molbitz

Das Fest kommt freilich nicht aus ohne Gruppenfoto mit Siegerbanner. Eines ziert den Spielplatz im Ortskern, ein zweites soll weniger Ortskundige an der Straße darauf aufmerksam machen, welch ruhmreiches Dorf sie gerade passieren. Jetzt gehe es darum, die gute Stimmung beizubehalten, sagt Iris Lukes und versichert: Wer einmal Thüringer Ortsmeister ist, der bleibt es am Ende immer. So habe etwa der Bürgermeister von Seebergen, dem Vorjahres-Titelträger, nicht nur seine Glückwünsche gen Orlatal übermittelt. Sondern auch die Erfahrung, wie lange der Erfolg nachwirke. „Die schweben da immer noch auf Wolke sieben“, sagt Lukes. Der Platz da oben wurde unlängst etwas enger. Als Molbitz nachrückte.