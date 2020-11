Aufgepasst und mitgemacht

Tanne oder Fichte – blau oder silbern? Ja, was ist es denn nun für ein Baum – werden Sie, liebe Leser, sich vielleicht gefragt haben, als Sie meinen Beitrag zum Pößnecker Weihnachtsbaum gelesen haben. Die Wahrheit ist: Ich weiß es nicht. Auch Inge Weise, die den genadelten Riesen 26 Jahre lang in ihrem Garten stehen hatte und für den Markt gespendet hat, konnte es mir nicht sagen. Ebenso wenig die Helferlein, die beim Aufstellen des Baumes auf dem Markt geholfen haben.

Nun begann ich zu überlegen, welcher Experte mir Auskunft geben könnte – und entschied dann, ich suche mir nicht einen, sondern viele. Nämlich Sie! Gehen Sie zum Marktplatz, schauen Sie sich den wirklich wunderschönen Baum an und dann sagen Sie mir bis kommenden Montag (30.11.), von welcher Art er ist. Schreiben Sie eine E-Mail an c.reul@otz.de oder rufen Sie mich an, schreiben mir eine SMS oder WhatsApp unter 01532/ 1040338. Ich freue mich!

Ein Mitbringsel aus dem Schwarzwald