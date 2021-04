Aufmerksamer Bürger hilft in Pößneck seinem Nachbarn

In Pößneck hat ein aufmerksamer Bürger einem Nachbarn geholfen, der offenbar mit gesundheitlichen Problemen hilflos in seiner Wohnung lag.

Ein Bewohner in der Straße des 3. Oktober hat am Mittwochnachmittag festgestellt, dass sein Nachbar offenbar unter akuten gesundheitlichen Problemen leidet. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Nachdem Feuerwehrleute die Wohnung mit einer Notöffnung aufgesperrt hatten, bestätigte sich die Vermutung: Der Nachbar befand sich in einer hilflosen Lage. Er habe einen sogenannten Zuckerschock erlitten, erklärte die Polizei. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.