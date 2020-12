Aus dem Elend lernen

Weiher unterschiedlichster Größe, Geschichte und Gestalt verschönern Stadtteile, Dorfkerne und Landschaften. Weil es auf der Hand liegt, dienen sie in vielen Fällen nebenbei als Löschwasserteich, auch mal mitten im Wald. Diese Idylle ist mitunter trügerisch.

Schon mit geringem Rechercheaufwand findet man heraus, dass Löschwasserteiche in den vergangenen Jahren nicht nur für Kinder eine Todesfalle waren, auch Erwachsene sind in welchen ertrunken, im Sommer wie im Winter. Dafür können die stehenden Gewässer und ihre brandschutztechnische Funktionen nichts. Es ist immer der Mensch, der sich in Gefahr bringt, der sich überschätzt und zugleich die Physik unterschätzt oder einfach nur unglücklichen Umständen zum Opfer fällt.

Zäune – oder eine natürliche Barriere, die zwischen der Kinderheimspielfläche und dem Feuerlöschteich in Ranis durchaus vorhanden ist – können da Risiken verringern. Ein Allheilmittel sind sie jedoch nicht, schon weil Verbotenes gerade für Kinder besonders verlockend ist. Eine ganze Industrie lebt von Kinderschutzvorrichtungen! Unglücke wie jenes vom Dienstag bei Einbruch der Dunkelheit sind nicht vorhersehbar.

Vieler Menschen Gedanken sind bei dem Jungen, der um sein Leben kämpft. Es ist offen, ob jemand für sein Schicksal rechtlich verantwortlich gemacht werden kann. Die Menschen, die direkt oder indirekt mit der Tragödie zu tun hatten und haben, tragen allerdings jetzt schon ihr Päckchen. Aus diesem Elend sollte man lernen.