„Aus dem Paradies direkt in die Hölle“

Mehr als 200.000 Bundesbürger sind laut dem Auswärtigen Amt derzeit noch im Ausland im Urlaub. Sie sollen innerhalb der nächsten Wochen wieder an ihre Wohnorte gebracht werden. Auch im Orlatal haben etliche Touristen ihre Reisen vorzeitig beendet, da vielerorts Flughäfen und Grenzen geschlossen wurden.

Heike Perlak-Dietsch und ihre Kollegen vom Reisebüro Urlaubswelt in Pößneck-Ost betreuen Individualreisende und natürlich auch Pauschaltouristen. Sie vermittelten schon Flüge und Abholungen, informierten ständig ein Pärchen aus der Nähe von Neustadt, zwei Damen aus Pößneck sowie Gertewitz und stehen derzeit mit einem Mann in Kontakt, der noch in Kambodscha verweilt.

Ein Reisekatalog empfiehlt Kambodscha. Foto: Marcus Cislak

„Die Rückreise des individuell Reisenden war am 7. April von Thailand aus angedacht und verschob sich nun auf den 10. April“, sagt Perlak-Dietsch. Man versuche, dem Mann einen Flug anzubieten, der ihn bis zum 30. März nach Deutschland bringt. Doch das sei sehr schwierig, denn Thailand habe die Grenzen zu Kambodscha bereits geschlossen.

Zwischenlandungen, die bei Flügen aus Ostasien üblich wären, sind in Singapur und China auch nicht mehr möglich. „Das Auswärtige Amt hat momentan keine freien Kapazitäten für diese Regionen“, weiß Perlak-Dietsch.

Zudem laufe das Visium des Mannes am 17. April ab. „Er stellt sich schon darauf ein, eine Verlängerung zu beantragen“, berichtet sie aus dem jüngsten Email-Verkehr. Er sehe die Situation momentan noch entspannt, so Perlak-Dietsch. „Einige Botschaften in der Region sind schon geschlossen, in Kambodscha noch nicht“, sagt sie. Sie habe ihm empfohlen, auf eigene Faust zum Flughafen nach Phnom Penh, der Hauptstadt des ostasiatischen Landes, zu fahren und von dort zu buchen. Aber: „Die Ticketpreise sind gerade explodiert, zwischen 800 und 4000 Euro kosten die Flüge“, sagt sie ernst.

Zwei rüstige Rentnerinnen in der Türkei

Mehr Glück hatten zwei ältere Damen aus Gertewitz und Pößneck. „Wir wollten in der Türkei vier Wochen überwintern“, sagt die 78-jährige Ingrid Börner am Telefon. Am 7. März sei die Welt noch in Ordnung gewesen, meint die rüstige Rentnerin. In der Nacht von Freitag auf Samstag sind beide in Hannover, statt Leipzig, angekommen und wurden durch den Zubringerservice des Pößnecker Reisebüros zu ihren Wohnorten gebracht. „Das hat wirklich super funktioniert“, lobt sie die Unterstützung.

„Zum Ende der Woche wurden wir langsam unruhig, die ersten reisten bereits ab, weil sie auf den Rückhollisten standen. Wir waren jeden Tag froh, solange wir nicht darauf standen“, erzählt Ingrid Börner. Sie wollten aus „ihrem Paradies“, wie sie sagt, nicht weg, zurück nach Deutschland.

Am Donnerstag, 19. März, haben sie schließlich erfahren, dass auch sie auf den Listen standen. Anschließend sind beide Frauen mit dem Pößnecker Reisebüro in Kontakt getreten, die die Flughafentransfers organisierten. „Der Flug ging dann gegen 23 Uhr. Vom Paradies in die Hölle“, so Börner. Und wie hat sie die Strapazen überstanden? „Ich habe die meiste Zeit geschlafen, auch im Auto auf dem Weg nach Pößneck“, sagt sie lachend. Derzeit genieße sie die Spaziergänge in der Stadt und denke schon an die nächste Reise, entweder im Herbst oder Frühjahr 2021.

Junge Ägypten-Urlauber in Quarantäne

Ein Aufruf am Reisebüro in Pößneck-Ost. Foto: Marcus Cislak

An jenem Freitag flogen auch die 22-jährige Sarah Hofmann und ihr Freund vorzeitig gen Heimat. Beide wollten ihren Jahresurlaub bis zum darauffolgenden Sonntag in Ägypten verbringen. Auch sie reisten in relativer Normalität am 13. März in Deutschland ab, ohne zu ahnen, wie schnell sich die Ereignisse überschlagen sollten.

„Bei der Einreise wurde am Flughafen Fieber gemessen. Im Hotel verlief alles normal, es waren über 700 Deutsche da“, erinnert sich die junge Frau, die in der Nähe von Neustadt lebt. Innerhalb von wenigen Tagen änderte sich die Situation, am darauffolgenden Dienstag wurde angekündigt, dass zwei Tage später die Flughäfen in Ägypten geschlossen werden sollten.

Bars und Restaurant schlossen, Hotelmitarbeiter reisten ab, rasch leerte sich alles. Vor Ort sei die Reiseleitung wenig hilfreich gewesen, Flüge wären überbucht. „Das Pößnecker Reisebüro suchte uns schließlich individuelle Flüge heraus. Meine Eltern halfen uns finanziell“, zeigt sich Hofmann sehr dankbar für die Unterstützung.

Am 20. März sei Ägypten vom Auswärtigen Amt noch nicht als Risikogebiet eingestuft worden. Einen Tag später allerdings schon, erfuhren beide. Seitdem befinden sie sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt in Schleiz vorsichtshalber in Quarantäne. „Wir haben aber keine Symptome“, sagt Hofmann. Auf die Frage hin, was sie seither getan habe, meint sie lachend: „Na, ja. langweilig war mir bisher noch nicht. Ich habe zum Beispiel meinen Kleiderschrank ausgemistet und Wäsche gewaschen.“