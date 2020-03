Pößneck: Aus heutiger Sicht eine gute Geldanlage

In aller Stille ist am Thüringer Oberverwaltungsgericht Jena ein langjähriges Verfahren zu Ende gegangen, das 52 Kunden des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla Pößneck dreistellige, in einzelnen Fällen auch niedrige vierstellige Beträge einbrachte. Entsprechende Hinweise der Bürgerinitiative für Recht und Sicherheit Orla Pößneck (Birso) hat der Zweckverband unumwunden bestätigt.

Im Mittelpunkt des Verfahrens standen Vorgänge aus den Jahren 2005 bis 2007. Damals hatten Birso-Mitglieder und andere Abwasserbeitragspflichtige aus dem Orlatal ihren Beitragsbescheiden widersprochen. Weil die Beitragssatzung von 2005 „rechtswidrig“ gewesen sei, wie es Birso-Chef Wolfgang Kleindienst erklärt, beziehungsweise „nur an einer Stelle nicht eindeutig war“, wie es der Zweckverbandswerkleiter Volkmar Göschka sieht.

Erst ab 2011 stimmen in der Satzung die Details

Konkret wurde es versäumt, in der Verbandssatzung festzustellen, „dass eine Beitragspflicht nur bei einem Vollanschluss und nicht bereits bei einem Teilanschluss an einen Kanal mit Abwasservorbehandlung in einer Kleinkläranlage entsteht“, so Göschka. Erst 2011 rang man sich im Zweckverband zu einer Satzungsänderung durch, in welcher die Details stimmten. Und erst ab diesem Zeitpunkt waren die Beitragsbescheide für die 52 Kunden eindeutig.

Wolfgang Kleindienst Foto: Brit Wollschläger

Die Grundstückseigentümer hatten ihre Beiträge allerdings schon Jahre zuvor überwiesen. Wenn man so will, hatten sie damit dem Zweckverband quasi einen Kredit gewährt. Dafür wurde ihnen zum Abschluss des Verfahrens in einem oberverwaltungsgerichtlich bestätigten Vergleich Zinsen von sechs Prozent pro Jahr zugesprochen.

So etwas wie ein Weihnachtsgeld

„Das war für die Leute aus heutiger Sicht eine gute Geldanlage“, kommentiert Göschka. Noch vor Weihnachten des vergangenen Jahres seien insgesamt rund 22.400 Euro an die 52 Abwasserbeitragspflichtigen überwiesen worden. Es handele sich ausschließlich um Zinsen auf die quasi zu früh bezahlten Beiträge, betont der Werkleiter. „Beiträge haben wir unterm Strich nicht erstatten müssen, weil unsere Satzung korrekt kalkuliert war und unsere Bescheide nicht grundsätzlich falsch waren“, so Göschka.

Mit dem Ausgang des Verfahrens scheint er auch sonst zufrieden. „Wir hatten für diese Angelegenheit natürlich Geld zurückgestellt, aber die Sache hat uns am Ende wesentlich weniger gekostet, als es ursprünglich zu befürchten war“, so Göschka. Dabei habe der Zweckverband im Zuge des erwähnten Vergleichs sämtliche Gerichts- und Widerspruchsverfahrenskosten für ein bewusst nach einem niedrigen Streitwert ausgewählten Musterfall übernommen. Das quasi eingesparte Geld sei ohne eine bestimmten Zweck dem Haushalt des Zweckverbandes zugeführt worden.

„Die Birso hat nach mehr als zwölf Jahren eine sogenannte Sammelklage gegen die Herstellungsbeiträge für Entwässerungseinrichtungen des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla erfolgreich beendet“, resümiert indes Kleindienst. Der Verein habe sich im Musterverfahren vor Gericht des Beispiels eines Mitglieds mit einem relativ kleinen Grundstück bedient und sich von Anfang an von der Rechtsanwältin Sabine Kraft-Zörcher vertreten lassen.

Zweckverband legt Wert auf Gleichbehandlung

Vom Vergleich hätten laut Kleindienst 27 Birso-Mitglieder profitiert, die sich der „Sammelklage“ angeschlossen hätten. Diesen seien insgesamt 14.200 Euro Zinsen überwiesen worden. Die Zahlungen hätten Beträge zwischen 117 Euro für kleinere Grundstücke bis 1408 Euro für größere beitragspflichtige Flächen umfasst. Im Durchschnitt hätten seine Mitstreiter über den Umweg der Zinsen etwa 30 Prozent der Beitragssumme erstattet bekommen, so der Birso-Chef.

Volkmar Göschka Foto: Oliver Nowak

Göschka betonte noch, dass man das Ergebnis des Vergleiches „aus Gleichbehandlungsgründen bei allen noch nicht bestandskräftigen Bescheiden“ aus den Jahren 2005 bis 2007 angewendet habe. Für Kleindienst bleibt als Wermutstropfen, dass sich das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Gera und Thüringer Oberverwaltungsgericht Jena mehr als zwölf Jahre hingezogen habe. „Die lange Verfahrensdauer hat einen großen Anteil an der Höhe der ausgezahlten Zinsen“, resümiert Göschka.