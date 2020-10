Karotten sind nicht nur zum Essen geeignet, sondern auch, um Kunstvolles entstehen zu lassen. Das zeigte sich auch beim Schnitzkurs, der in dieser Woche vom mobilen Team des Freizeitzentrums Pößneck in Wilhelmsdorf angeboten wurde.

Im Laufe des Nachmittages entstanden im Feuerwehrhaus der Gemeinde kleine Häschen, die die etwa 15 Teilnehmer aus Mohrrüben anfertigten. Angeleitet wurden sie dabei von Jochen Groß von Holzkreationen Groß aus Lausnitz bei Neustadt. Er zeigte den Kindern und Jugendlichen verschiedene Schnittarten, etwa den Schäl- oder Kerbschnitt, zudem gab es wertvolle Tipps, wie man am besten beim Schnitzen vorgeht. „Es ist wichtig, dass ihr nicht einfach wild drauf los schnitz, sondern nach jedem Schnitt zu schauen. Eine wichtige Sache ist, sich das Ganze mit einem gewissen Abstand anzuschauen, weil man so besser sieht, wo vielleicht noch was zu viel ist“, erklärte Jochen Groß. Schritt für Schritt entstanden so die Häschen. Den Teilnehmern gefiel’s. „Das macht Spaß“, befand etwa Rosalie, die sich obendrein die Schnittreste der Karotte schmecken ließ.

Bereits mehrere Einsätze in Wilhelmsdorf

In dem Schnitzkurs entstanden diese kleinen Häschen. Foto: Theresa Wahl

Es war nicht der erste Besuch des mobilen Teams des Freizeitzentrums Pößneck in Wilhelmsdorf. Gemeinsam wurden bereits Wasserspiele für die ganze Familie durchgeführt, Roboter in der Holzwerkstatt angefertigt sowie eine Geocaching-Tour unternommen. „Wilhelmsdorf war eine der ersten Gemeinden, die sich für unsere mobile Arbeit interessiert hat“, sagte Koordinatorin Monique Termer, die mit ihrem Team seit Ende des vergangenen Jahres verschiedene Angebote für alle Generationen im ganzen Saale-Orla-Kreis anbietet. Das Projekt bringt somit das etablierte stationäre Programm des Freizeitzentrums in den Landkreis, aufgenommen werden aber auch Ideen und Wünsche von den Partnergemeinden.

„Durch uns wird alles organisiert, wir bringen die benötigten Sachen und Materialien mit. Wir brauchen nur Räumlichkeiten, in denen wir die Aktivitäten durchführen können“, sagt Monique Termer.

Anke Czieslik, Bürgermeisterin von Wilhelmsdorf, weiß dieses Angebot zu schätzen, denn dieses fülle die Lücken im ländlichen Raum. „Das ist wirklich ein tolles Projekt, weil dadurch auch mal ein anderes Freizeitprogramm angeboten wird und Abwechslung in den Ort kommt“, sagte Anke Czieslik. Ein Vorteil sei, dass etwa die Kinder nicht erst durch die Eltern gebracht werden müssten, wodurch mehr Kindern eine Teilnahme ermöglicht werde.

Kooperationen mit weiteren Gemeinden erwünscht

Auch würden die Aktivitäten abgestimmt. So hat die Bürgermeisterin erfragt, welche Angebote sich gewünscht werden. „Danach hat Frau Termer dann das Programm erstellt, was sie wunderbar gemacht hat. Sie hat alles gut vorbereitet und die Kinder mitgenommen. Das Angebot wurde sehr gut angenommen und die Kinder im Dorf waren begeistert“, so Anke Czieslik. Sie hofft, dass die Kooperation auch im kommenden Jahr weitergeführt wird.

Auch wenn die Corona-Pandemie die Arbeit des mobilen Teams etwas ausgebremst hat, ist Monique Termer mit der bisherigen Nachfrage zufrieden. Neben Wilhelmsdorf habe man etwa in Peuschen Seniorennachmittage und im Eltern-Kind-Zentrum in Triptis verschiedene Kurse durchgeführt. Diese wolle man künftig noch ausbauen. Ebenso hätten für das kommende Jahr bereits weitere Kommunen Interesse an dem Angebot signalisiert. „Wir wünschen uns trotzdem, dass sich noch andere Gemeinden bei uns melden und weitere Kooperationen zustande kommen“, so Monique Termer.

Wer Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem mobilen Team des Freizeitzentrums Pößneck hat, kann sich telefonisch unter 03647/41 45 77 melden oder Kontakt per E-Mail an familienzentrum@fzz-poessneck.de aufnehmen.