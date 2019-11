Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausstellung im Pfarrhaus Ziegenrück

Zu einer Vernissage am Samstag, 30. November, ab 18:30 Uhr lädt die Kirchgemeinde Ziegenrück ins Pfarrhaus ein. Gemälde von Uta Klippel aus Dresden, die unter dem Motto „Ankommen. Ansichten im Advent“ zusammengestellt worden sind, werden in der Ausstellung zu sehen sein. „Wir freuen uns auf gute Gespräche bei Getränken, Imbiss, Musik und Kunst“, kündigt Gemeindekirchenrätin Uta Mittelbach an. Nach der Andacht am darauffolgenden Sonntag wird die Ausstellung ab 14 Uhr dann für die breite Öffentlichkeit geöffnet sein.

Eines der Gemälde, auf dem ein Mann abgebildet ist, wird wie folgt beschrieben: Der Engel ist gelandet, er steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Realität. Die Neue Maria ist stolz und wartet auf die Ankunft ihres Kindes. „In den fotorealistischen Werken begegnen uns Wesen sehr direkt, erscheinen Träume in realen Bildern und Verwelktes in neuen Farben“, ist in der Ankündigung zu lesen.

Bis zum 8. Februar 2020 wird die Ausstellung immer donnerstags von 14 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet sein, außerhalb auch nach Absprache unter Telefon (036483) 205582.

Der Eintritt ist frei. Spenden dienen dem Erhalt des Pfarrhauses.