Auto brennt auf der A 9 bei Triptis

Die Feuerwehr Triptis hat am Samstagnachmittag einen Fahrzeugbrand auf der Autobahn 9 gelöscht. Um 16.51 Uhr sei die Triptiser Feuerwehr von der Leitstelle alarmiert worden, dass auf der A 9 in Fahrtrichtung München ein Auto brenne. „Bei Ankunft an der Einsatzstelle stand der Pkw in Vollbrand“, heißt es auf der Facebookseite der Feuerwehr. Fünf Einsatzfahrzeuge waren durch diesen Vorfall gebunden. Das Feuer konnte vor Ort mittels Schnellangriffseinrichtung zügig gelöscht werden, so die Meldung weiter.