Autofahrer fährt in Gegenverkehr - drei Verletzte und fast 50.000 Euro Schaden

Triptis Zwischen Triptis und Gütterlitz kam es in der Nacht zu Samstag zu einem folgenschweren Unfall.

In der Nacht zu Samstag gegen 01:00 kam es auf der L1087 zwischen Triptis und Gütterlitz zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 66-jähriger Mercedes Fahrer mit einer 64-jährigen Beifahrerin die L1087 von Gütterlitz kommend in Richtung Triptis. Unmittelbar nach dem Bahnübergang kam der 66-jährige aus noch ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und stieß hierbei frontal gegen einen im Gegenverkehr befindlichen Toyota.

In Folge des Aufpralls wurde der 59- jährige Fahrer des Toyota eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Triptis aus dem Wrack herausgeschnitten werden. Die beiden Insassen des Mercedes wurden ebenfalls verletzt, so dass alle drei mittels Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum verbracht werden mussten.

Beide Autos wurden durch den Unfall erheblichst beschädigt und mussten vor Ort durch eingesetzte Abschleppdienste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 49.500 Euro.

Im Klinikum wurde beim Fahrer des Mercedes ein Atemalkoholwert von 1,41 Promille festgestellt, so dass dort dann auch zwei Blutentnahmen angeordnet und durchgeführt werden mussten. Der Führerschein des 66- jährigen wurde beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme war die L1087 für vier Stunden teilweise komplett gesperrt.

