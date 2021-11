Autofahrer flüchtet vor Kontrolle - Supermärkte als Ziel von Einbrüchen

Neustadt an der Orla. Das sind die Vorfälle der Polizei für das Orlatal.

Polizisten wollten am Dienstagmittag im Promenadenweg in Neustadt a.d.Orla einen Pkw kontrollieren. Jedoch flüchtete der Fahrer zunächst, sodass die Beamten den Kontakt verloren. Kurze Zeit später jedoch erblickten die Beamten den geparkten PKW sowie den Fahrer und stellten fest, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin verlief ein Drogentest positiv und im Fahrzeuginneren wurden Reste von Drogen gefunden.

Nach Blutprobenentnahme wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Die Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Saalfeld.

Supermarkt Ziel von Einbrechern: Tausende Euro gestohlen

In der Nacht auf Mittwoch drangen Unbekannte in zwei Supermärkte in Triptis und Pößneck ein. In Pößneck wurde bei einem Supermarkt in der Saalfelder Straße die Eingangstüren zu einer Bäckerei sowie einer Fleischerei aufgebrochen und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. In Triptis wurde versucht, in einem Supermarkt in der Geraer Straße einzubrechen. Anhand der Spuren ist zu vermuten, dass dies jedoch misslang.

Zu beiden Sachverhalten werden Zeugen gesucht, welche Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz oder auch die Kriminalpolizeiinspektion in Rudolstadt entgegen.

