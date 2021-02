Die Shell-Tankstelle in Triptis soll zu einem großen Autohof ausgebaut werden.

Autohof in Triptis weiter im Plan

Im Jahr 2019 war es, da schienen die Pläne für die Ausgestaltung des Autohofs in Triptis ziemlich konkret zu werden. In einer Stadtratssitzung im Sommer des Jahres war ein Konzept vorgestellt worden, dass einen großangelegten Neubau eines Autohofs an der jetzigen Shell-Tankstelle mit Parkflächen für Lastwagen und Übernachtungsmöglichkeiten für die Fahrer vorgesehen hatte.