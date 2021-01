Bad Lobenstein: Mann stürzt Hang hinunter

Die Kleingartenanlage Koseltal liegt an der Wurzbacher Straße in Bad Lobenstein.

Bei einem Unfall in der Kleingartenanlage Koseltal in Bad Lobenstein ist am Sonntagnachmittag ein Mensch schwer verletzt worden. Das bestätigte die Rettungsleitstelle Gera auf Anfrage.

Demnach sei ein Mann an einem Rand der Kleingartenanlage um etwa 14.30 Uhr mehrere Meter tief einen Hang hinunter gestürzt. Hierbei habe er unter anderem eine Fraktur an einem Bein erlitten. Der Rettungsleitstelle zufolge, habe der Mann "schwere Verletzungen" erlitten.

Kurze Zeit nach dem Unfall sei die Freiwillige Feuerwehr Bad Lobenstein zu einem Menschenrettungseinsatz alarmiert worden, um den Mann fachmännisch aus seiner misslichen Situation zu holen. Nach der Ersten Hilfe wurde der Schwerverletzte per Krankenwagen in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht.

Über die näheren Umstände des Sturzes wurde zunächst nichts bekannt. Der Polizeiinspektion Saale-Orla lagen am Sonntagnachmittag keine Informationen zu diesem Unfall vor.