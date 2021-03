Der Obere Bahnhof in Pößneck.

Bahnsteige in Pößneck sollen erhöht werden

Pößneck. Die Thüringer FDP fordert Investitionen in die Bahnhofsinfrastruktur.

Rot-Rot-Grün und die Deutsche Bahn müssten das Reisen mit dem Zug deutlich attraktiver machen. Das fordert der FDP-Landtagsabgeordnete Dirk Bergner.

Im Ergebnis der Antworten auf Kleine Anfragen an die Erfurter Regierung stellt Bergner in einer Mitteilung fest, dass es in Thüringen immerhin noch 276 Stationen gebe, die durch die Deutsche Bahn betrieben werden. Jedoch sei nicht einmal die Hälfte davon barrierefrei zugänglich.

Binnen zehn Jahren sollen 47 Bahnhöfe in diesem Sinne modernisiert werden. Aus dem Orlatal soll etwa der Obere Bahnhof in Pößneck eine Auffrischung erfahren. Konkret ist von neuen Bahnsteigen mit einer Aufhöhung auf 55 Zentimeter die Rede.

Größtes Problem: Fehlende Toiletten

Wirklich trübe sehe es jedoch aus, wenn man sich anschaue, wie viele Stationen in Thüringen über einen geschlossenen oder gar beheizten Warteraum verfügen. Bergner: „Das sind nach Auskunft der Landesregierung ganze 25, wobei drei von diesen nicht einmal über eine öffentliche Toilette verfügen.“

Das Problem mit den Toiletten sei das wohl größte, so der FDP-Landtagsabgeordnete. Sage und schreibe 254 der 276 Bahnhöfe in Thüringen haben kein öffentliches WC.

Bergner bezweifelt, dass die Strategie der Bahn, die seit dem Jahr 2000 in thüringischen Orten 231 ihrer Bahnhöfe verkauft hat, dem Bahnreiseverkehr zuträglich war. „Womit die Bahn Gäste in ihre Züge locken will, ist mir schleierhaft“, resümierte der FDP-Politiker.

Die Beseitigung der Bahnhofs- misere ist ein zentraler Bestandteil des Konzeptes, mit welchem die Städte Pößneck, Neustadt und Triptis die Landesgartenschau Orlatal 2028 gewinnen wollen.