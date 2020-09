Bahrener wanderten zum Ziegenhof

„Wir hätten wohl doch lieber den Sonntag als traditionellen Dorfwandertag beibehalten sollen“, gibt Klaus Kramer Gespräche vom vergangenen Samstag wieder. Diese konnte man von Teilnehmern der Wanderung zum Ziegenhof hören. Denn auf Wunsch einiger Vereinsmitglieder „Bahren – Dorf der Generationen“ war die diesjährige Wanderung erstmals um einen Tag nach vorn verschoben worden.

„Angesichts der unablässig vom Himmel herabströmenden Wassermassen am vergangenen Samstag, war dann doch der Sonntag schöner“, so Kramer. So habe man kurzfristig umdisponiert und die eigentlich zu Fuß geplante Wanderroute über Moxa und Gössitz zum Ziegenhof in Neumannshof mittels Fahrgemeinschaften absolviert. „Die Ziegen waren sichtlich erfreut ob des großen Interesses und trotz des widrigen Wetters“, schildert das Vereinsmitglied.

Verkostung der verschiedenen Käsesorten stand auf dem Programm

Die Besitzer des Ziegenhofes, Familie Hatzel, erläuterten anschaulich die Geschichte des Gehöftes und die Herstellung der verschiedenen Käsesorten. Auch eine Verkostung verschiedener Käse stand mit auf dem Programm. man sei einhellig der Meinung gewesen, dass Ziegenkäse nicht nach Ziegenbock schmeckt. Zum Abschluss der Wanderung ging es dann zur Linkenmühle, wo ein wohlschmeckendes Abendbrot auf alle Beteiligten wartete.

Der Verein „Bahren – Dorf der Generationen“ wurde am 18. September 2010 gegründet und organisiert jährlich verschiedene Aktivitäten und Veranstaltungen, wie Einsätze zur Dorfverschönerung, Dorffeste, Generationentreffs und Bastelnachmittage. Die Wanderungen erfreuen sich seit 2012 großer Beliebtheit und lockt neben Vereinsmitglieder auch andere Interessenten an. „Coronabedingt mussten in diesem Jahr verschiedene Aktivitäten leider ausfallen, eine kleine Feier zum zehnjährigen Bestehen wird bei passender Gelegenheit nachgeholt“, sagte Klaus Kramer.