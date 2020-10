In der Schleizer Kreisverwaltung wird der Posten des hauptamtlichen Landrats-Stellvertreters abgeschafft. Das hat der Kreistag des Saale-Orla-Kreises am Montag in seiner Sitzung in der Neustädter Sport- und Festhalle mit großer Mehrheit beschlossen.

Konkret wurde die Hauptsatzung des Saale-Orla-Kreises geändert. Die Anpassungen sollen zum 1. Juni 2021 in Kraft treten. Am Tag davor endet das zweite sechsjährige Mandat von Jürgen Hauck (CDU), der seit 2009 hauptamtlicher Beigeordneter ist – zunächst von Landrat Frank Roßner (SPD), seit 2012 von Landrat Thomas Fügmann (CDU). Hauck wird demnächst 62 und soll im kommenden Frühjahr in den Ruhestand verabschiedet werden. Fügmann begründete die Abschaffung des hauptamtlichen Landrats-Stellvertreters mit Sparmaßnahmen. Er setze um, was der Kreistag ständig fordere. Pro Jahr könnten mehr als 130.000 Euro an Personalkosten eingespart werden. Die verwaltungstechnischen Aufgaben Haucks, der dem aufzulösenden Landratsamts-Fachbereich 2 Ordnung/Gesundheit/Umwelt vorsteht, sollen die drei weiteren Fachbereichsleiter übernehmen. Die politischen Aufgaben – vor allem die Vertretung des Landrates auf Terminen aller Art – sollen unter künftig drei statt jetzt zwei ehrenamtlichen Beigeordneten (Christian Herrgott/CDU, Almut Lukas/Linke) aufgeteilt werden. Debatte über Kosten Der Aufwand des Dritten Beigeordneten, der aus den Reihen des Kreistages zu wählen ist, soll nach der Vorstellung der Kreisverwaltung mit 100 Euro entschädigt werden. Wolfgang Kleindienst (UBV) rechnete allerdings einen Anspruch von 197 Euro aus. Diese finanzielle Frage soll zu einem späteren Zeitpunkt ausdiskutiert werden. Die Linke hatte grundsätzlich ein Problem mit der Abschaffung des hauptamtlichen Landrats-Stellvertreters. „Wir können uns nicht so recht dafür erwärmen“, sagte Dieter Rebelein. Dem Landrat sollte schon ein Profi zur Seite stehen.