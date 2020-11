Bangen um Wernburger Straßen-Provisorium

Seit wenigen Tagen rollt der Verkehr wieder durch Wernburg. Pendler, Durchreisende und Anwohner haben nun wieder freie Fahrt, keine Sperrschilder oder Baufahrzeuge verhindern das Durchkommen. Ein Provisorium bleibt die Landesstraße 1102 im Oberdorf zwischen Oberer Gasse und der Brücke über den Seebach trotzdem. Manch ein Wernburger sorgt sich, ob der Flickenteppich den Winter übersteht.

Die Strabag verlegte in diesem Jahr im Auftrag des Zweckverbands Wasser und Abwasser (ZWA) Orla weitere Rohrleitungen und Hausanschlüsse für den Anschluss weiterer Grundstücke an die zentrale Kläranlage in Pößneck. Fast 1,5 Millionen Euro investierte der ZWA in diesen Abschnitt der Schleizer Straße. Neben den Abwasserleitungen sind jene für Trinkwasser, Schmutz und Regenwasser verlegt worden. In fast fünf Metern Tiefe wurde zum Teil gearbeitet.

Fragt man Anwohner in dem Bereich, zeigt sich insgesamt ein positives Bild in der mehrere Monate andauernden Zeit der Bauarbeiten. „Es hat wirklich gut geklappt“, lobt Adam Kruk und macht sich schon erste Gedanken, wie er das Rohr im Frühjahr von der Grundstücksgrenze ins Haus verlegt. Weiter im Ortskern, gegenüber vom Abzweig Am Fuchsholz, lässt Häuslebauer Maurice Jenschke gerade den Rohbau fürs neue Eigenheim entstehen. Vor seinem Grundstück klappert bei jeder Überfahrt durch ein Fahrzeug der Gullydeckel. Das findet er nicht so lustig: „Ich bin froh, hier noch nicht zu wohnen“, meint er. Und könne sich aber vorstellen, dass andere Anwohner das nervig finden. „Ich bin schon ein wenig erstaunt, wie hier die Arbeit hinterlassen wurde.“

Laut Bereichsleiter Trinkwasser im ZWA, Andreas Gemeiner, sei vergangene Woche die Abnahme durch den Baulastträger, das Thüringer Landesamt für Rau und Verkehr, Region Ost erfolgt. Er könne sich vorstellen, dass man hier und da durchaus nach Hinweisen aus der Bevölkerung noch mal nachbessern könnte.

Die Wernburgerin Frances Scharabatka findet beispielsweise: „Vielleicht hätte man die Straße noch etwas schöner machen können.“ Denn die würde zum Teil schon wieder bröckeln, ergänzt Christa Engelmann, wohnhaft auf der anderen Straßenseite: „Ich hoffe, dass die Straße in dem jetzigen Zustand den Winter übersteht.“

Häuslebauer Jenschke meint zudem, dass der Winterdienst mit seinem Schneeschild ziemliche Probleme haben dürfte bei den Unebenheiten.

Ursprünglich war die Baumaßnahme mit der grundhaften Erneuerung der Landesstraße verbunden gewesen. Aus dem Grund wurde der Abschnitt schon einmal terminlich nach hinten verlegt, abermals konnte dies nicht zusammen erledigt werden. Das Provisorium müsse nach jetzigem Kenntnisstand bis zum kommenden Jahr durchhalten, denn der eben erst wieder geöffnete Bereich werde wieder vollgesperrt. Um, so die Hoffnung der Anwohner, bald wieder eine hübsche Straße vorm Haus zu haben.