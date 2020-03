Bankschenke: Kloß-Kartoffeln vom eigenen Acker

„Wir bauen unsere Kartoffeln für die Klöße selbst an, mein Vater jagt das Wild und die Karpfen stammen aus Knau“, erzählt Jens Köcher, Inhaber der Bankschenke, stolz über die regionale Küche, die er anbietet.

Das Haus befindet sich mindestens seit der Eröffnung des Gasthauses 1888 im Familienbesitz. Köcher erwarb Ende 2016 das Gebäude von seinem Onkel und führt seit Anfang 2017 eine Pop-up-Gastronomie. „Das heißt nichts anderes als, dass wir zwar regelmäßig auf haben, allerdings nur ein Mal im Monat und an den Festtagen“, erklärt der hauptberufliche Vorarbeiter bei Cadolto in Krölpa.

Erste Biergarteneröffnung an der Bankschenke im Jahr 2018. Foto: Robin Günther

Geöffnet ist gewöhnlich an jedem dritten Wochenende im Monat. Neben dem üblichen Geschäft an jenen Freitagen bis Sonntagen blickt Köcher auf den dritten Saisonstart mit einer Biergarteneröffnung.

Terminiert sei bislang der 2. Mai. „Die Stammtischmusikanten aus Pößneck und Silkforce werden auftreten“, sagt er. Hüpfburg, Detscher und weitere Überraschungen warten auf die Gäste – wenn alles gut geht und die Veranstaltung nicht untersagt werde, wegen des derzeit grassierenden Coronavirus.

Gastronom sieht dem Fest gelassen entgegen

Auf die Frage, ob er momentan schon Auswirkungen bemerke, antwortet er: „Wir haben keine Abbestellungen für das Wochenende vom 20. bis 22. März zu verzeichnen.“ Er sehe dem Fest Anfang Mai auf dem Parkplatz und der Terrasse am Teich entspannt entgegen.

„Die Straßensperrung ist in der VG Oppurg beantragt, um für die Sicherheit unserer Besucher zu sorgen“, sagte Köcher, denn diese müssen auf dem Weg zu den Toiletten im Gasthaus die Straße in Richtung Daumitsch queren.

Die Straßenkreuzung Bankschenke sei zudem in den warmen Monaten ideal. Aus allen vier Himmelsrichtungen kommend hielten viele Urlauber, Fahrrad- und Motorradfahrer an und rasteten, so der Gastronom.

„An Himmelfahrt wird’s hier immer voll. Die meisten wissen das. Ohne Bestellung geht’s kaum“, so Köcher. Deshalb fragen viele nach dem hauseignen Kalender, buchen frühzeitig. Örtliche Vereine sind gerngesehen, halten in den Gasträumen Tagungen ab. „Die Leute haben sich auf die offenen Wochenenden eingestellt, kennen das“, sagt Köcher. Anfangs sei das schon für die Besucher eine gewisse Umstellung gewesen, weil sein Onkel Dietmar Köcher beinahe täglich offen hatte. Dieser hatte das Gastgewerbe seit 1992. „Nach der politischen Wende wurde es schwieriger, Gäste blieben zunehmend aus“, erzählt er. Mit dem jetzigen Pop-up-Konzept fahre man deutlich besser, findet der Wirt.

Ausspanne für Pferde und Entspannen für Reisende

Bankschenke, vermutlich 1930er. Foto: Repro: Jens Köcher

Im Jahr 1888 eröffnete die Familie Knoche die Bankschenke als Gasthaus und blieb bis heute im Familienbesitz. Laut einer älteren Speisekarte, führte Jens Köchers Uroma Ida Hoppert, geborene Knoche, bis 1961 die Gastwirtschaft.

Ab dann war Marianne Köcher die Chefin, seine Großmutter. Diese übergab die Geschäfte schließlich 1992 Dietmar Köcher.

Die Bankschenke sei erstmals 1658 als Ausspanne erwähnt worden. Die Handelsstraße von Leipzig nach Nürnberg führte einst an dem Gebäude vorbei.

Man konnte dort übernachten, die Pferde aus den Fuhrwagen ausspannen und rasten lassen. „Eine Art Zoll- oder Grenzstation könnte es einst gewesen sein“, vermutet Jens Köcher, „weil kurz hinter der Schenke eine Gebietsgrenze existierte“, so der heutige Inhaber.