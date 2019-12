Barrierefreie Haltestellen für Triptis geplant

In Triptis sollen im kommenden Jahr vier Bushaltestellen beidseitig barrierefrei gestaltet werden. Das Vorhaben haben die Mitglieder des Triptiser Stadtrates in ihrer Sitzung am Dienstagabend mit einem entsprechenden Beschluss auf den Weg gebracht. Einstimmig votierten sie für die Vergabe von Planungs- inklusive notwendiger Vermessungsleistungen für den barrierefreien Neubau der Haltestellen im Stadtgebiet von Triptis an ein Planungsbüro in Gera zum Preis von rund 18.000 Euro.

Die Städte und Gemeinden sind gesetzlich dazu verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2021 Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. „Das Gesetz gibt es bereits seit 2012, allerdings haben viele am Anfang gedacht, das ist noch lange hin, wir lassen erstmal die neuen Haltestellen barrierefrei bauen, um die vorhandenen kümmern wir uns später“, führte der Triptiser Bauamtsleiter Matthias Jänicke aus. Mit dieser Herangehensweise befinde man sich in guter Gesellschaft, viele Gemeinden könnten die Vorgabe nicht bis Ende 2021 umsetzen. Derzeit seien die wenigsten Haltestellen in Triptis barrierefrei. Von etwa 18 Haltestellen im Stadtgebiet würden lediglich die Busstopps an der Schule am Morgenberg, in Hasla sowie in der Puschkinstraße den neuen Anforderungen entsprechen.

So hat die Stadt Triptis im Sommer dieses Jahres gemeinsam mit dem Geraer Planungsbüro eine Begehung mehrerer Bushaltestellen durchgeführt und dabei 16 einer näheren Betrachtung unterzogen. In Abstimmung mit dem regionalen Nahverkehrsunternehmen Kombus und dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr wurden vier Standorte ausgewählt, an denen die Haltestellen beidseitig barrierefrei umgebaut werden sollen. Dazu gehören die Busstopps in Döblitz, der Ernst-Thälmann-Straße, in der Burkhardtstraße sowie in Oberpöllnitz. Da die Umgestaltungen bis zu 90 Prozent gefördert werden, hat man für die ausgewählten Haltestellen entsprechende Zuschüsse beantragt.

Die Baukosten für die vier Haltestellen werden auf rund 225.000 Euro geschätzt. Bis März kommenden Jahres erwartet die Stadt Triptis einen Bescheid vom Landesamt für Bau und Verkehr darüber, ob die angemeldeten Stationen in das Förderprogramm aufgenommen worden sind. „Ist das der Fall müssen wir schnellstmöglich die Gelder für die entsprechenden Förderanträge stellen, da die dann bereitgestellten Mittel für das Jahr 2020 befristet sind“, so die Beschlussvorlage. Aus diesem Grund müssten bereits jetzt Vermessung und Planung ausgelöst werden, um nicht in Terminkonflikte zu geraten.

Auch wenn die Stadt Triptis für die Haltestellen in Döblitz und der Ernst-Thälmann-Straße keine Förderung erhält, werden diese im kommenden Jahr im Zuge anderer geplanten Baumaßnahmen gerichtet. „Bei den Haltestellen in der Burkhardtstraße und Oberpöllnitz machen wir die Weiterführung der Planung davon abhängig, ob diese in das Förderprogramm aufgenommen werden oder nicht. Gibt es keine Förderung, müssen wir sehen, wie es weitergeht“, sagte Matthias Jänicke. Derzeit seien die betreffenden Haltestellen neben den erforderlichen Maßnahmen zur Barrierefreiheit mit Unterstellmöglichkeit und Sitzgelegenheit geplant. Wird der Umbau nicht gefördert, würden die Busstopps dennoch barrierefrei ausgebaut, allerdings müsse dann entschieden werden, ob man das Geld für zusätzliche Ausstattungen habe.

„Wenn die Frist für den barrierefreien Umbau zehn Jahre betragen hat, frage ich mich, warum wir erst im Jahr Acht anfangen, Fördermittelanträge zu stellen. Jetzt kommen wir in die Bredouille“, kommentierte André Jauch (FC Chemie). Man sei erst bei der geplanten Baumaßnahme in Döblitz darauf aufmerksam geworden, dass es eine Förderung gibt, gab der Triptiser Bürgermeister Peter Orosz (Feuerwehrverein) als Grund für das späte Handeln an. „Wir gehen aber davon aus, dass es für den barrierefreien Umbau von Haltestellen auch noch nach 2021 Fördermittel gibt“, sagte er.