Basteln für die Pflegeheim-Bewohner in Triptis

Knau/Triptis. Jugendliche der Pfarrbereiche Knau und Triptis wollten kurz vor dem Fest Freude bringen.

Weihnachtsfreude kurz vor dem Fest bringen, das wollten 16 Jugendliche den Bewohnern des Awo-Pflegeheimes in Triptis. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Pfarrbereiche Knau und Triptis haben daher am Freitagnachmittag weihnachtliche Dekoration gebastelt, die anschließend der Einrichtung überreicht wurde.

„Wir haben es in das Konzept unserer Jugendarbeit mit aufgenommen, dass wir zur Weihnachtszeit immer verschiedene Aktionen durchführen wollen, bei denen die Jugendlichen etwas für andere machen. Vergangenes Jahr sind wir durch die Läden in Triptis gezogen und haben Geschenke verteilt, kleine Dankeschöne. Dieses Jahr wollten wir gerne etwas für das Pflegeheim machen“, erzählte Pfarrer Christoph Backhaus. Es sei zunächst vorgesehen gewesen, direkt mit den Jugendlichen in die Einrichtung nach Triptis zu gehen, um dort gemeinsam mit den Bewohnern zu basteln, ein Spiel zu spielen und Weihnachtslieder zu singen. Dieses Vorhaben musste kurzfristig wegen des hohen Krankenstandes im Pflegeheim abgesagt werden.

Weihnachtliche Kleinigkeiten für die Bewohner

Doch auch wenn ein Zusammentreffen vor Ort nicht möglich war, wollten es sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden trotzdem nicht nehmen lassen, den älteren Menschen eine Freude zu bereiten.

So wurden sie am Freitagnachmittag in ihrer Runde kreativ und gestalteten nette, weihnachtliche Kleinigkeiten, welche die Bewohner erreichen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollten.