Basteln im Großen wie im Kleinen

Pößneck-Schlettwein. In in diesen Tagen, in denen Kontakte zu vermeiden sind, besinnen sich viele in der Freizeit auf Hobbys, setzen langgehegte Träume um. Dem Schlettweiner Marc Müller geht es da nicht anders. Der passionierte Modellbauer kann nicht nur voll funktionstüchtige Miniaturausgaben großer Vorbilder nachbauen, sondern beschäftigt sich neuerdings auch mit den Originalen. In monatelanger Arbeit restaurierte er mit Hilfe von Kumpel Christoph Rabis einen Traktor. „Denn ich brauche ich für Waldarbeiten“, so Müller. Das ist nicht nur ein Traktor, sondern ein richtiger Klassiker. „Ein Deutz D15, Baujahr 1959, mit einem Zylinder, 15 PS und 850ccm Hubraum“, kann er die nackten Zahlen im Schlaf herunterrasseln. Seine Augen leuchten, er grinst schelmisch und schwingt sich auf den fast fertigen grasgrünen Traktor. Mit ein paar Handgriffen startet er die mehr als 60 Jahre alte Maschine. Tritt aufs Gas. Es röhrt, schnauft. „Das ist Musik in meinen Ohren. Ein echtes Spielzeug für Männer“, sagt er lachend. Und dann tuckert es los, erst mal über den Hof. „Ich bin schon stolz drauf“, gibt er auf Nachfrage zu.

Ein kleines, wendiges Gefährt habe er gesucht, um Bäume im Wald zu rücken und das Holz hinaus zu transportieren. Fündig wurde der Bastler im September bei einem Gebrauchtwagenhändler in Pößneck. Der Deutz sei zwar noch fahrbereit gewesen, hatte aber dringend eine Frischzellenkur nötig. In der Schlettweiner Werkstatt seines Kumpels zerlegten beide den Traktor, reinigten und ersetzten Verschlissenes, schweißten Neues an Altes, schraubten Bleche, überholten die Elektrik und fertigten Teile selbst, die es so nicht mehr gibt oder zu teuer in der Beschaffung sind. „Unzählige Stunden nach der Arbeit und den Wochenenden sammelten sich an“, resümiert er. Die „Jungfernfahrt“ übers Feld ist am Sonntag erfolgt, aber ein paar Bleche fehlen noch.

Das nächste Projekt steht auch schon bereit: Ein altes Wohnmobil. „Ein Mercedes, Baujahr 1978.“ Bei der Restauration sei er auch schon ziemlich weit. Im Sommer ist der erste Ausflug mit dem fertigen Camper an die Hohenwarte geplant. Und wenn es die Corona-Bestimmungen erlauben, will man sich auch mal wieder den kleineren Fahrzeugmodellen widmen. Denn die Modellbaustrecke soll weiter mit Leben gefüllt werden.