Batucaca aus Pößneck begeistert Publikum in Frankreich

Pößneck. Pößnecker verbringen ereignisreiche Tage in der Partnerstadt Château-Thierry. Die Hintergründe der Reise und was die Pößnecker alles erlebt haben.

Die Musikgruppe Batucaca der Awo-Einrichtung Pößnecker Werkstätten gGmbH um Simone und Stephan Keim, der Städtepartnerschaftsbeauftragte Matthias Creutzberg und die Dolmetscherin Yvonne Hornig verbrachten ereignisreiche Tage in Pößnecks französischer Partnerstadt Château-Thierry. Sie waren der Einladung der APEI, einer landesweiten Organisation im Bereich der Betreuung von Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderung, gefolgt, die in der Region Château-Thierry verschiedene Einrichtungen – Arbeitsstätten, Wohnheime – betreibt.

Am 3. November startete die Pößnecker Delegation mit zwei Fahrzeugen in Richtung Château-Thierry, wo sie im Rathaus herzlich empfangen wurde. Der nächste Tag wurde genutzt, um der APEI in der Gemeinde Coyolles einen Besuch abzustatten und deren Arbeit kennenzulernen. Unter anderem wurde ein Therapie-Bauernhof besichtigt. Vom hauseigenen Cateringservice, der wenige Tage zuvor bei einer Eröffnung Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron bewirtet hatte, wurden die Pößnecker mit selbst kreierten Spezialitäten verwöhnt. Die stattliche mittelalterliche Burg in Pierrefonds, die im 19. Jahrhundert für Napoleon III. zur Privatresidenz ausgebaut wurde, war ein weiteres Ziel des Tages.

Ein großes emotionales Erlebnis

Am 5. November war es dann soweit und Batucaca hatten gemeinsam mit dem Orchester Hauts de Vents aus Château-Thierry ihren besonderen Auftritt im Palais des Rencontres, dem Kulturzentrum der Partnerstadt. Es war ein großes emotionales Erlebnis, welches sich in diesem Resümee der Band widerspiegelt: „Es war ein fantastisches Konzert! Unsere Erwartungen wurden in allem weit übertroffen! Ein großer Saal und ein hervorragendes Orchester als ‚Begleitband‘. Vielen Dank, Château-Thierry!“

Am 6. November besuchte die Delegation noch die APEI Chierry im Norden von Château-Thierry. Es handelt sich um eine Werkstatt für Autopflege, Landschaftspflege und eine neue Wäscherei. Die Beschäftigten arbeiten selbstständig.

Es wurde mitgesungen, geklatscht und getanzt

Im Wohnheim der APEI in Château-Thierry hatte Batucaca einen weiteren Auftritt, es wurde auch hier von Anfang bis zum Ende mitgesungen, geklatscht und getanzt! Nach dem Konzert gab es berührende Abschlussworte von Chantal Bonneau, der stellvertretende Bürgermeisterin von Château-Thierry und verantwortlich unter anderem für die Menschen mit Behinderung. Nicht nur sie hatte die Pößnecker Delegation während des Aufenthalts in Frankreich begleitet, sondern auch der Städtepartnerschaftsbeauftragte Félix Bokassia sowie Danièle Briet von der Association Château-Thierry – Mosbach – Pößneck, „denen wir unseren ganz besonderen Dank aussprechen“, so die Mitglieder der Delegation in ihrem Reisebericht.