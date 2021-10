Bauarbeiten an katholischer Kirche in Pößneck

Pößneck. Eine Rampe soll einen behindertengerechten Zugang zu dem Gotteshaus ermöglichen.

An der katholischen Kirche in Pößneck stellen Martin Roolant und Johannes Doberenz vom Pößnecker Baubetrieb Roolant eine Rampe für einen behindertengerechten Zugang zum Gotteshaus her. Damit sollen betagte Christen sowie Gemeindemitglieder, die bei der Fortbewegung auf Hilfsmittel angewiesen sind, müheloser an Gottesdiensten teilnehmen können. Die Kirchgemeinde investiert etwa 35.000 Euro, wobei etwa 20.000 aus der eigenen Kasse stammen und um die 15.000 Euro ein Zuschuss des Bistums Erfurt sind.