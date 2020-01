Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauarbeiten: Imbiss in Triptis nur für einen Tag zu

Seit 29 Jahren verkauft Elke Köhler in Triptis gleich neben der Gaststätte Felsenkeller in der Neustädter Straße Rostbratwürste an hungrige Kunden. Der hölzerne Imbissstand gegenüber des Teichs am Park gehört beinahe genauso zum Stadtbild wie Schlossturm und Stadtkirche.

Am Dienstag blieb der Imbiss geschlossen. Hintergrund sind die Bauarbeiten im Bereich der in Triptis als Schmitzenkreuzung bezeichneten Überschneidung von Neustädter und Schönborner Straße. Allerdings können Bratwurst-Freunde aufatmen, denn schon am Mittwoch werde der Imbissstand wieder geöffnet sein, bestätigte Elke Köhler am Montagnachmittag. „Ich habe den Bauarbeitern angeboten, für einen Tag zu schließen, da diese direkt vor dem Imbiss mit dem Bagger arbeiten mussten.“

Um eine Gefährdung der Kunden auszuschließen, während die Baumaschinen in dem Bereich zu Werke gehen, sei das die richtige Entscheidung gewesen. Elke Köhler denkt dabei auch an die Arbeiter. Denn der Baggerfahrer könne schließlich auch besser seiner Arbeit nachgehen, wenn er nicht die ganze Zeit auf Kunden des Bratwurststandes Acht geben müsse, die dort hin- und herliefen, so Köhler. Vor ein paar Tagen habe man sich dahingehend verständigt.

Für die Betreiberin des Imbissstands und der Gaststätte Felsenkeller daneben sind die Bauarbeiten ein Stück weit ein zweischneidiges Schwert. Zum einen freue sie sich, dass die Stadt hier etwas zur Verschönerung unternehme. „Auf jeden Fall wird das den Kunden gefallen, wenn die Hälfte des Parkplatzes Grünfläche wird. So sieht es in der Bauzeichnung aus, die man uns gegeben hat“, erklärt sie. Gleichzeitig sei der damit verbundene Lärm aber auch eine Belastung für die Frau, die im Gebäude der Gaststätte lebt.

Nachdem am Dienstag der Bagger in Ruhe schachten konnte, geht es laut Elke Köhler am Mittwochmorgen wie gewohnt bereits ab 6.30 Uhr mit dem Bratwurstverkauf weiter. Die Kundschaft wird das freuen. So schreibt ein zufriedener Kunde etwa in einer Google-Bewertung: „Die besten Bratwürste in der Gegend“.